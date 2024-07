Brad Pitts fünf Top-Leistungen

HQ

5. Sieben (1995)

Brad Pitts Darstellung des hungrigen, ehrgeizigen und relativ unerfahrenen New Yorker Detektivs Mills, der sich - zusammen mit seinem neuen Kollegen und Veteranen Somerset (ein brillanter Morgan Freeman - inmitten einer dunklen Spirale mehrerer brutaler Ritualmorde wiederfindet, ist einprägsam und brillant. Pitt spielt Mills mit jugendlicher Neugier und einem Hauch von Naivität, während er gleichzeitig Intelligenz, Überzeugung und den fast fanatischen Wunsch, den Mörder John Doe zu fassen, in seine Darstellung einfließen lässt.

4. Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008)

Eine Figur zu porträtieren, die in einer Art seltsamer Mischung aus romantischem Drama und fantasievollem Märchen rückwärts altert und damit wenig von der Welt, von anderen Menschen oder von der eigenen Existenz versteht – das ist sicher keine leichte Aufgabe. Brad Pitt navigiert Benjamin Button auf die bestmögliche Art und Weise und verleiht seiner Figur Charme, Charisma, Neugier, Tiefe und Leben auf eine Weise, die applaudiert werden muss.

3. Die Ermordung von Jesse James durch den Feigling Robert Ford (2007)

Es gibt ein Geheimnis und eine Flüchtigkeit in Pitts Darstellung des Revolverhelden Jesse James, die diesem Film Tiefe verleihen. Nie war er unberechenbarer als in dieser Interpretation, die der Film verlangte, und in ein paar kleinen Momenten des Films wird ein Blick auf seine gequälte Seele enthüllt, was allein Pitts brillantem Schauspiel zu verdanken ist.

2. Es war einmal in Hollywood (2019)

Pitts Darstellung in Tarantinos hypnotisierendem Liebesbrief an das Hollywood der 1950er Jahre ist die beste des Films und seine FigurCliff Booth ist zweifellos das Highlight dieses Films. Booth ist dank Pitt sowohl mysteriös als auch einfach. Er ist sowohl geheimnisvoll als auch hinterhältig, ehrlich und loyal auf eine Weise, die ihn unglaublich charismatisch macht.

1. Moneyball (2011)

Pitts Schauspiel in dem immer wieder unterschätzten Baseballfilm, der auf dem realen Billy Beane (GM der MLBs Oakland A ) basiert, ist sicherlich seine Sternstunde, obwohl sowohl der Film als auch seine Interpretation der Rolle allzu oft unter dem Radar fliegen. Pitt fängt Beanes Auftreten, seine Tapferkeit und sein Charisma perfekt ein und besticht durch große Präsenz und eine charmante Intensität im Streben nach dem Sieg. Es ist oft einfacher, Charakterisierungen zu feiern, wenn die Charaktere selbst super böse, verwirrt oder dunkelsinnig sind, als ein tatsächlicher, echter Mensch, wie im Fall von Moneyball, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Moneyball Pitts Sternstunde als Schauspieler ist.