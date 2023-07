Brad Pitts F1-Film ist der letzte, der von den Streiks betroffen ist

HQ

Der neueste Film, der von den Streiks in dem mit Spannung erwarteten Formula 1-Projekt mit Brad Pitt in der Hauptrolle betroffen ist. Wie Sky News berichtet, hat der Film die Produktion inmitten des anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA eingestellt, obwohl bereits Szenen bei verschiedenen Grand Prix auf der ganzen Welt gedreht wurden, darunter der britische GP in Silverstone.

Es wird nicht erwähnt, wann die Produktion wieder anziehen wird, aber da der Film auf die Dreharbeiten beim tatsächlichen Grand Prix angewiesen zu sein scheint, könnte dies einen erheblichen Einfluss auf seine Veröffentlichung auf der ganzen Linie und seine Produktion haben, da die Welt der Formel 1 nicht streikt oder sich verlangsamt - obwohl jetzt eine einmonatige Pause in Kraft ist.

Wir haben kürzlich Bilder von den Dreharbeiten gesehen, die Sie hier sehen können.