Brad Pitts F1 Fortsetzung ist offiziell in Arbeit

Noch vor einer Woche haben wir spekuliert. CEO Stefano Domenicali hatte eine mögliche Fortsetzung von Brad Pitts Renn-Blockbuster von 2024 angedeutet und den Fans beim Pressetag von Apple TV gesagt, sie sollten "dranbleiben." Heute ist es Realität geworden.

Produzent Jerry Bruckheimer hat der BBC bestätigt, dass eine Fortsetzung für F1 offiziell in Arbeit ist. Der erste Film, in dem Pitt den erfahrenen Fahrer Sonny Hayes spielte, der mit dem fiktiven Team APXGP ins Formel-1-Feld zurückkehrt, war eine weltweite Sensation. Mit 630 Millionen Dollar an Einspielergebnissen wurde er zum größten Kinoerfolg von Apple Original Films aller Zeiten und erhielt vier Oscar-Nominierungen, darunter Bester Film. Kein Wunder, dass alle eine Fortsetzung wollten...

Details sind noch geheim. Wir wissen noch nicht, ob Pitt wieder in Hayes' Rennschuhe schlüpfen wird, obwohl Bruckheimer verspricht, "natürlich" an der Besetzung beteiligt zu sein. Aber eines ist klar: Die hochoktanige Welt von F1 steht kurz vor einer weiteren Runde filmischen Glanzes, erneut mitproduziert vom siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton.

Bruckheimer, der mit riesigen Franchises vertraut ist (Top Gun, Pirates of the Caribbean, Days of Thunder ), sagt, der Erfolg von F1 habe alle überrascht, beweist aber letztlich, dass das Publikum immer noch große Live-Action-Spektakel begehrt. Der Mann kennt sein Publikum: Wenn die Theater "sterben", liegt das nur daran, dass sie nicht das bekommen haben, was sie wirklich wollen: schnelle Autos, enge Rennen und eine Brad-Pitt-Performance, für die sie mitfiebern können.

Nach monatelangen Spekulationen und Neckereien haben wir nun die Bestätigung: Die Fortsetzung ist kein Vielleicht mehr. Es kommt. Ob man es F2 oder einfach "Sonny Hayes Returns" nennt, eines ist sicher: Hollywood ist bereit, F1 eine große Franchise zu machen...

Freuen Sie sich auf diesen neuen Film?