Brad Pitts F1 -Film bekommt eine Fortsetzungs-Teaser

HQ

Brad Pitts Film F1 war letztes Jahr einer der größten Hollywood-Erfolge an den Kinokassen und spielte weit über 600 Millionen Dollar ein. Der Sportfilm war Brad Pitts umsatzstärkster Film und der erfolgreichste Kinostart von Apple Original Films. In der heutigen Zeit klingt das alles nach der perfekten Ausrede, um F1 richtig zu franchisen.

Es scheint, dass der F1 CEO Stefano Domenicali dem zustimmt. Bei einem Apple TV-Pressetag (über Deadline) wurde Domenicali nach einer möglichen Fortsetzung gefragt, worauf er antwortete: "Bleiben Sie dran."

"Wir werden dir in Zukunft noch etwas mehr erzählen", fügte er hinzu. "Wir müssen den Erfolg dieses Films verdauen. Wenn du dir eine neue ausdenken willst, muss sie sehr gut sein."

Erwarten Sie also vielleicht nicht bald eine Ankündigung eines Fortsetzungsdatums, denn es scheint, als hätte der Erfolg des Films alle etwas überrascht. F1 pflegt weiterhin eine enge Beziehung zu Apple, da der Tech-Riese alles einsetzen will, was er auf F1 Fans – von Karten bis zur Musik anwenden kann.

Erwarten Sie irgendwann schnelle Autos und enge Rennen, aber vielleicht sehen wir noch längere Zeit keine Kinopremiere, wenn man Domenicalis Worte als Maßstab nimmt.