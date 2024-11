Brad Pitt wurde bei den Dreharbeiten zu seinem F1-Film in Las Vegas gesehen, und die Fans finden, dass es "albern" aussieht Brad Pitts F1 kommt nächsten Sommer in die Kinos und wurde in echten F1-Rennen gedreht.

HQ Der mit Spannung erwartete F1-Film mit Brad Pit in der Hauptrolle wurde 2023 auf mehreren realen Rennstrecken während des eigentlichen Grand Prix gedreht, zusammen mit Fahrern wie Lewis Hamilton (der als Produzent des Films fungiert), Max Verstappen, Carlos Sainz, Fernando Alonso... Da der Veröffentlichungstermin im Sommer 2025 immer näher rückt und Monate nach der Veröffentlichung des ersten Trailers scheinen die Dreharbeiten noch nicht wirklich beendet zu sein. Und am vergangenen Wochenende in Las Vegas, während des Grand Prix, bei dem Verstappen erneut Weltmeister wurde, war Brad Pitt auch bei dramatischen Szenen zu sehen. Die Zuschauer konnten sehen, wie ein Stuntman auf der Strecke taumelte, bevor er zu Boden (einer Matte) zusammenbrach. Pitt führte die Aktion nicht aus, wurde aber am Set gesehen, wie er mit dem Stuntman sprach. Pitt spielt eine Figur namens Sonny Hayes, der in den 90er Jahren einen "schrecklichen Unfall" erleidet und in den Ruhestand gehen muss, aber später zurückkehrt, um einen Neuling zu betreuen, der von Damson Idris gespielt wird. Pitt, der 60 Jahre alt ist, soll für den Film gelernt haben, Formel-1-Autos zu fahren. Der Film stammt von dem Team, das Top Gun: Maverick gemacht hat: Regisseur Joseph Kosinski, Kameramann Claudio Miranda und Drehbuchautor Ehren Kruger, und wurde unter anderem von Apple und Jerry Bruckheimer finanziert. Er wird am 25. Juni 2025 bei Warner in die Kinos kommen. Nachdem Aufnahmen der Szene mit dem ohnmächtigen Fahrer in den sozialen Medien gepostet wurden, finden einige Fans, dass dies "albern" und unrealistisch aussieht. Was denkst du?