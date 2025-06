Brad Pitt wird wieder mit Tom Cruise zusammenarbeiten, wenn er nicht "meinen Arsch an Flugzeuge hängen" muss

HQ

In diesem Sommer kommen viele große Blockbuster heraus, aber zwei der größten sind ohne Zweifel der von Tom Cruise geleitete Mission: Impossible - The Final Reckoning und Brad Pitts F1. Die beiden Schauspieler sind keine Unbekannten, da sie sich in der Vergangenheit für Filme wie Interview mit einem Vampir zusammengetan haben, aber obwohl sie die Prüfungen der Zeit überwunden haben, sehen wir die beiden nicht allzu oft gemeinsam vor der Kamera. Aber wird sich das in Zukunft ändern?

Im Gespräch mit E! News während einer Premierenveranstaltung für F1 wurde Pitt gefragt, ob er in Zukunft wieder mit Cruise zusammenarbeiten würde, worauf er eine Antwort gab, mit der sich viele von uns identifizieren können.

"Na ja, ich werde meinen Arsch nicht an Flugzeuge hängen und so einen Scheiß. Wenn er also wieder etwas tut, liegt das auf dem Boden."

Pitt merkte auch an, dass er und Cruise während ihrer Zusammenarbeit in den 90er Jahren oft Zeit mit Go-Kart-Fahren verbrachten, und ging sogar so weit zu sagen, dass Cruise der schnellere Fahrer von beiden großen Stars war.

Würdest du gerne sehen, dass Pitt und Cruise wieder zusammenarbeiten?