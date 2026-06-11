Brad Pitt und sein Hund überleben die Elemente in Heart of the Beast

Brad Pitt hat alle möglichen Katastrophen auf der großen Leinwand überlebt. Ob es Zombies, ausgebildete Attentäter, Serienmörder, Nazis sind – die Liste ist lang. Bald wird auch Pitt sich den Elementen stellen, denn im kommenden Film Heart of the Beast werden wir den Schauspieler sehen, wie er sich mit einem treuen Hundegefährten zusammentut und versucht, nach einem brutalen Flugzeugabsturz in die Sicherheit der Zivilisation zurückzukehren.

Die Grundprämisse des Films ist, dass Pitt einen ehemaligen Spezialeinheitssoldaten namens James Belmont spielt, der nach einer Tour durch den Nahen Osten mit seinem Kampfhund namens Odin nun versucht, sich zurückzulehnen und ein weniger stressiges und gefährliches Leben weit entfernt von der Kriegsbedrohung in Alaska zu genießen. Doch während einer eher routinemäßigen Flugreise ins Nirgendwo erleidet er einen Herzinfarkt, und das Flugzeug stürzt ab, wodurch Mann und bester Freund in äußerst unwirtlichem Gebiet und meilenweit von der Sicherheit entfernt gestrandet sind.

Regie führte David Ayer, derselbe Regisseur, mit dem Pitt bei Fury zusammenarbeitete, und derzeit wird Heart of the Beast am 25. September in die Kinos kommen, mit verstärktem Ensemble durch J.K. Simmons. Da die Premiere halbwegs geschlossen ist, können Sie unten den Trailer zum Film sowie die offizielle Zusammenfassung sehen.

"Nach einem erschütternden Flugzeugabsturz finden sich der Spezialeinheitsoffizier James Belmont (Brad Pitt) und sein Kampfhund Odin tief in der Wildnis Alaskas gestrandet wieder. Gemeinsam werden sie zu einem brutalen Überlebenskampf gegen die Elemente gezwungen. Vom gefeierten Filmemacher David Ayer ist Heart of the Beast ein intensiver Abenteuerthriller, der die unzerbrechliche Bindung zwischen einem Mann und seinem besten Freund erforscht, während sie sich ihrem bisher größten Kampf stellen."