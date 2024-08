Brad Pitt und George Clooney machen die Dinge auf ihre Weise im Wolfs Full Trailer

HQ

Einer der vielversprechendsten Apple TV+ Filme wird nächsten Monat erscheinen, wenn die von Jon Watts inszenierte (Tom Holland Spider-Man-Trilogie) Wolfs auf der Streaming-Plattform erscheint.

In diesem Film spielen Brad Pitt und George Clooney rivalisierende Fixer, die den gleichen Job erledigen sollen und dann gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen einer Nacht zu meistern, die immer schlimmer wird.

Während wir bereits einen Vorgeschmack auf Wolfs bekommen haben, ist jetzt ein vollständiger Trailer für den Film eingetroffen, der uns einen noch großartigeren Blick auf das gibt, was eine lustige Action-Komödie zu sein scheint. Sie können diesen neuen Trailer unten sehen, bevor Wolfs am 27. September am Apple TV+ erscheint und anscheinend eine Art Franchise für Apple startet.