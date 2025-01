Brad Pitt und David Ayer tun sich für "Heart of the Beast" wieder zusammen

HQ

Das letzte Mal, dass die beiden Herren zusammengearbeitet haben, war in Fury, das dieses Jahr elf Jahre alt wird, aber jetzt ist es an der Zeit, dass Brad Pitt und David Ayer sich mit dem kommenden Heart of the Beast erneut zusammentun. Fury war ein großer Erfolg, bei dem sowohl Pitt als auch Ayer für ihre Bemühungen gelobt wurden, also wird es natürlich spannend sein zu sehen, ob die Magie hier nachgebildet werden kann. Diesmal stammt das Drehbuch von Cameron Alexander und Brad Pitt wird auch als Produzent fungieren. Wir wissen noch nicht allzu viel über Heart of the Beast, aber wir wissen, dass es um einen alten Kriegsveteranen gehen wird, der mit seinem pensionierten Kampfhund in der sehr harten Wildnis Alaskas ein Flugzeug zum Absturz bringt. Es wird ein harter Kampf ums Überleben, wie man hört, sowohl für Hund als auch für Mensch. Natürlich wissen wir derzeit nicht, wann Heart of the Beast Premiere feiern wird, aber es wird wahrscheinlich frühestens im nächsten Jahr sein.

Freust du dich darauf, Brad Pitt und David Ayer wieder zusammen zu sehen?