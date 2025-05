Brad Pitt und Damson Idris teilen im neuesten F1 Trailer sich gegenseitig aus

HQ

Joseph Kosinskis F1 scheint wirklich eine sehr authentische Darstellung der Formel 1 zu sein. Der Film wurde nicht nur mit einem speziell angefertigten Auto gefilmt, das mit einer Kameraausrüstung ausgestattet war, und dann in den letzten Jahren bei tatsächlichen Grand-Prix-Veranstaltungen gefilmt, sondern der neueste Trailer beweist auch, dass er sich an glaubwürdige Geschichten halten wird, denn es sieht so aus, als würde APXGP auf Kosten von Ferrari ein starkes Ergebnis einfahren... Zugegeben, das sieht nicht nach einem strategischen Fehler aus, sondern eher nach einem Fahrerfehler, aber trotzdem scheint die Scuderia nicht einmal eine Pause im filmischen F1 -Universum zu bekommen.

Der neueste Trailer zum Film versucht auch, ein paar Lücken zu schließen, indem er mehr Zeit darauf verwendet, sich auf Kerry Condons Charakter als APXGP-Teamleiter zu konzentrieren, während er weiterhin zeigt, dass Brad Pitts Sonny Hayes und Damson Idris' Joshua Pearce sich wirklich nicht zu mögen scheinen. Auch Javier Bardems Teambesitzer Ruben Cervantes hat viele Auftritte, denn dieser Trailer beweist einmal mehr, dass F1 einer der größten und am meisten erwarteten Blockbuster des Sommers sein wird.

Schauen Sie sich den neuen Clip unten an, bevor F1 am 27. Juni in die Kinos kommt. Die offizielle Zusammenfassung finden Sie auch unten für alle, die nach weiteren Details und Farben suchen.

"Sonny Hayes (Brad Pitt), der als "der Größte, der es nie gab" bezeichnet wird, war in den 1990er Jahren das vielversprechendste Phänomen der Formel 1, bis ein Unfall auf der Strecke seine Karriere fast beendete. Dreißig Jahre später ist er ein nomadischer Rennfahrer, als er von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) angesprochen wird, dem Besitzer eines angeschlagenen Formel-1-Teams, das am Rande des Zusammenbruchs steht. Ruben überzeugt Sonny, in die Formel 1 zurückzukehren, um eine letzte Chance zu haben, das Team zu retten und der Beste der Welt zu werden. Er wird an der Seite von Joshua Pearce (Damson Idris) fahren, dem heißblütigen Rookie des Teams, der sein eigenes Tempo bestimmen will. Doch als die Motoren aufheulen, holt Sonny seine Vergangenheit ein und er stellt fest, dass in der Formel 1 dein Teamkollege dein härtester Konkurrent ist – und den Weg zur Wiedergutmachung kannst du nicht alleine gehen."