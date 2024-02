Brad Pitt spielt die Hauptrolle in Quentin Tarantinos "letztem" Film

HQ

Brad Pitt soll in Quentin Tarantinos zehntem und angeblich letztem Film, The Movie Critic, mitspielen. Deadline gibt an, dass es derzeit unklar ist, ob Pitt die Titelfigur spielen wird, aber es scheint, dass er es sein wird.

Brad Pitt bekommt man nicht wirklich als Nebenrolle, es sei denn, man macht Deadpool 2. Der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen, aber die Details sind noch nicht bekannt. Tarantino hat in der Vergangenheit gesagt, dass der Film von einem Filmkritiker inspiriert wurde, der früher für ein Pornomagazin geschrieben hat.

Es ist unklar, wie viel von dieser ursprünglichen Geschichte es in den Film schaffen wird, aber es ist wahrscheinlich, dass Tarantino sich mit diesem Film Zeit lassen wird. Er ist fest davon überzeugt, dass dies sein letzter Film sein wird, aber wir können uns alle vorstellen, dass er auf die eine oder andere Weise ins Geschäft zurückkehrt.