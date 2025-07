Brad Pitt ist nicht davon überzeugt, dass er in eine Fortsetzung von F1 passen würde

HQ

Nach einem großen Eröffnungswochenende mit fast 150 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen hat sich der F1 seitdem verlangsamt. Zugegeben, da es sich um das Independence Weekend in den USA handelt, könnte es an diesem Wochenende zu einem Zustrom von Einnahmen an den Kinokassen kommen. Unabhängig davon, was passiert, gibt es bereits Berichte, die besagen, dass Apple Wege für eine Fortsetzung des Films prüft, was natürlich bedeutet, dass sich die Frage verschiebt, wie die bestehenden Charaktere darin hineinpassen könnten.

Im Rahmen der massiven Welttournee für den Film wurde Brad Pitt gefragt, wie er inF1 eine Fortsetzung passen würde, und er ist nicht ganz davon überzeugt, dass er das tut. Laut The National äußerte Pitt, dass er gerne wieder fahren würde, aber dass Formel-Rennen ein Spiel für junge Männer sind.

"Ich würde wieder Auto fahren wollen, egoistisch gesprochen. F1 steht immer noch im Mittelpunkt. Es muss an Joshua Pierce - dem Charakter von Damson Idris - und dem Rest des Teams liegen, die um die Meisterschaft kämpfen. Wo passt Sonny hinein? Ich bin nicht sicher. Sonny ist wahrscheinlich in den Bonneville Salt Flats unterwegs, um Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen oder so etwas. Ich bin mir also noch nicht sicher, ob das darüber hinausgeht."

Glaubst du, dass Pitt als Sonny zurückkehren sollte, um eine Fortsetzung von F1 zu spielen, oder ist es besser, das jüngere Blut übernehmen zu lassen?