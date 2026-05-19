Brabus präsentiert eine neue verrückte Überarbeitung des Aston Martin Vanquish

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Für diejenigen, die Brabus kennen: Sie sind in ihrer Designsprache meist nicht sehr subtil und werden dafür allgemein geliebt. Und jetzt haben sie ihr vielleicht noch absurderes Projekt bisher vorgestellt – Meet the "Bodo".

Es handelt sich um einen über eine Million Euro teure "Hyper-GT", basierend auf dem neuen Aston Martin Vanquish, umgearbeitet zu einem 1000-PS-Kohlefaser-Monster, benannt nach dem Brabus-Gründer Bodo Buschmann.

Brabus machte sich einen Namen bei der Arbeit an den AMG-Modellen von Mercedes, doch dies ist eine völlig neue Wendung und der erste komplett karosseriegebaute Grand Tourer des Unternehmens. Er ist mit maßgeschneiderter Carbonkarosserie bedeckt, und unter der Motorhaube befindet sich ein modifizierter 5,2-Liter-Twin-Turbo-V12, der 986 PS und 885 lb-ft Drehmoment leistet, alles über ein Achtgang-Transaxle auf die Hinterräder.

Brabus behauptet, er schafft 0-100 Kilometer pro Stunde in etwa drei Sekunden und erreicht insgesamt etwa 360 Kilometer pro Stunde.

Es werden nur 77 Exemplare gebaut, als Anerkennung des Gründungsjahres von Brabus, und jedes Auto wird Berichten zufolge weit über 1 Million Euro vor Optionen und Steuern kosten.