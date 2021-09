BPM: Bullets Per Minute fordert FPS-Fans auf der Konsole im Oktober Taktgefühl ab

HQ

Als BPM: Bullets Per Minute im letzten Jahr auf dem PC veröffentlicht wurde, fand der Titel relativ schnell Anklang. Konsolenspieler müssen sich nicht mehr lange auf die rhythmische Action freuen, denn Awe Interactive gab heute bekannt, dass BPM: Bullets Per Minute bereits am 5. Oktober für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Die Konsoleneditionen werden natürlich alle Updates enthalten, die Computerspielern auch zur Verfügung stehen: Gemeint sind fünf zusätzliche Charaktere mit speziellen Spielstilen, ein neues Story-Kapitel mit einem weiteren Feindtypen, drei frische Waffen und zwei zusätzliche Schwierigkeitsgrade. Das Team verrät zudem, dass Besitzer einer Playstation 5 oder Xbox Series das rhythmische FPS-Gemetzel in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde genießen können.