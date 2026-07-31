BP stellt sein Nordsee-Ölgeschäft zum Verkauf an

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Nach 60 Jahren Betrieb und Bohrung in der Nordsee hat der britische multinationale Ölgigant BP Pläne angekündigt, sein Nordseegeschäft zu verkaufen.

Wie von BBC News bestätigt, wird diese Entscheidung BPs fünf Produktionszentren in der Region betreffen, von denen zwei in der zentralen Nordsee und drei westlich von Shetland liegen, wobei etwa 1.100 Mitarbeiter voraussichtlich betroffen sein werden.

In Bezug auf die Entscheidung erklärte BP-Geschäftsführerin Meg O'Neill, dass die Nordsee-Aktivitäten des Unternehmens "besser positioniert als Teil eines anderen Unternehmens" wären. Allerdings fügte sie auch Folgendes hinzu.

"Das Vereinigte Königreich ist seit mehr als 100 Jahren unsere Heimat und wird auch in unserer Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir sind stolz auf die Arbeitsplätze, die wir schaffen, den Beitrag, den wir zur britischen Wirtschaft leisten, und die Arbeit, die wir leisten, um den Energiefluss jeden Tag aufrechtzuerhalten."

Es gibt noch keine Informationen darüber, welche Unternehmen im Rennen sind, BPs Aktivitäten in der Nordsee zu übernehmen.