Boyzone werden sich im Juni 2026 für "ihre bisher größte Headliner-Show" wiedervereinen

Es wurde bekannt gegeben, dass sich die irische Boyband Boyzone im Sommer 2026 offiziell ein drittes Mal wiedervereinen wird. Nach der ersten Trennung um die Jahrtausendwende und der anschließenden Neuformierung und erneuten Trennung Ende der 2020er Jahre wird die Band für eine letzte Headliner-Show namens One For The Road wieder zusammenkommen.

Die Show findet auf dem Gelände von Arsenal Football Club, Emirates Stadium statt, wo Boyzone zum ersten Mal seit 2019 wieder gemeinsam auftreten werden, was als "ihre bisher größte Headliner-Show" bezeichnet wird.

Die Band gab ein Statement zu den Neuigkeiten ab und fügte hinzu: "Die Liebe, die wir von Fans auf der ganzen Welt gespürt haben, hat uns dazu inspiriert, gemeinsam das ultimative Erlebnis zu schaffen und unsere eigene Stadionshow zu headlinen. Wir vier können es kaum erwarten, wieder zusammenzustehen und One For The Road zu genießen."

Der Ticketverkauf für die Show beginnt nächste Woche am 10. Oktober um 9 Uhr BST für die breite Öffentlichkeit, der Vorverkauf beginnt am 7. Oktober ab 10 Uhr BST.

