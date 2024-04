Boy Kills World in sehr gewalttätigem Trailer gezeigt

Einsame Bürgerwehren in stilistischen Actionfilmen sind seit vielen Jahren sehr beliebt, und später in diesem Monat ist es Zeit für einen weiteren, wenn Boy Kills World am 26. April in die Kinos kommt. Hier spielt Bill Skarsgård (besser bekannt als Pennywise in It) die Titelfigur Boy, der nach einem schrecklichen Angriff von Hilda Van Der Koy (Famke Janssen) allein und verletzlich zurückgelassen wird.

Aber obwohl er taub und stumm ist, wird Boy von einem mysteriösen Mentor zu einer wandelnden Todesfalle ausgebildet, und wie du dir vorstellen kannst, ist es irgendwann an der Zeit, sich mit denen auseinanderzusetzen, die ihn verletzt haben. Es klingt vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber ein neuer Trailer enthüllt eine ganz neue Ebene der Gewalt in der Unterhaltung.

Überzeugen Sie sich selbst und Sie werden sehen, was wir meinen.