In einer Art dystopischer, asiatischer Zukunftsdiktatur handelt es sich offenbar um eine extravagante amerikanische Oberschichtsfamilie, die mit eiserner Faust regiert. Es ist eine Art videospielartige, Far Cry -artige totalitäre Gesellschaft, die im Intro dargestellt wird, in der eine eiskalte Herrscherin in Form von Famke Janssen (Hilda Van Der Koy) "Opferlämmer" auswählt, die häufig getötet werden, um die Zivilbevölkerung in Schach zu halten, und hier kommen wir als Zuschauer zum ersten Mal in die Geschichte ein.

Famke spielt eine eiskalte Regentin, die mehr als glücklich ist, Unschuldige zu töten, um die Zivilbevölkerung in Schach zu halten.

Bill Skarsgård (It ) spielt Boy, einen taubstummen Jungen, dessen kleine Schwester und Mutter von der Familie Van Der Koy erschossen werden, während er fliehen kann, umzieht und sich 10 Jahre lang in einer Grube versteckt, bevor er wie ein Phönix aus der Asche aufersteht und den Mörder seiner Mutter verfolgt. Natürlich findet ein drogenabhängiger Bohemien im Dschungel in der Zwischenzeit Zeit, um zu trainieren Boy in einer Montage, die sich wie eine Mischung aus dem Jean-Claude Van Damme-Klassiker Kickboxer und den verrücktesten Teilen des Jason Statham-Streifens Crank anfühlt.

Bill Skarsgård hat weder sein Fitnesstraining noch seine Ernährung vernachlässigt, aber das reicht nicht aus.

Boy Kills World ist, wie der Titel schon sagt, eine sehr einfache Rachegeschichte, in der Blut, Schläge und Schüsse 90% des Körpers ausmachen. Skarsgård war, wie sein großer Bruder, in den letzten Jahren kaum untätig, stattdessen hat er hart trainiert und kaum ein einziges Kohlenhydrat gegessen, was ihm nun einen beispiellosen Actionstar-Körper beschert hat, und das ist etwas, das er gerne Szene für Szene für Szene für Szene zeigt. Auf dem Weg zur Rache stehen ihm die Schergen der Familie Van Der Koy im Weg, die bereit sind, wie die Fliegen zu sterben, während ein stoisch ausdrucksloser Skarsgård ihnen mit seinen unzerbrechlichen Fäusten auf den Kopf hämmert.

Angesichts der Tatsache, dass Boy nicht sprechen kann, ist es seine innere Stimme, die uns von seinen Gedanken erzählt und was im Film vor sich geht (denn Exposition ist heutzutage eher schwer als etwas, vor dem man sich hüten sollte), und diese Stimme stammt von keinem Geringeren als H. Jon Benjamin von Bob's Burgers, wodurch Boy wie Bob klingt, in Bob's Burgers. Ständig. Jon Benjamin variiert nie seinen Ton und klingt daher genau wie Bob, was Boy Kills World zu einem äußerst eigenartigen Film im tonalen Sinne macht, wenn mir die Ästhetik und die sehr dumme Handlung nicht schon bei dieser Beobachtung geholfen hätten.

Es gibt sicherlich einige lustige Kämpfe in diesem Film. Skarsgård macht 90% der Arbeit und er ist sowohl extrem gut ausgebildet als auch sehr gut in all den verschiedenen Angriffen und Kombinationen, die die Choreografen des Films zusammenstellen. Der Rest ist jedoch Quatsch. Er schweift ab und fühlt sich über weite Strecken sinnlos an, die Bösewichte sind viel zu albern und der Film ist viel zu lang und eintönig, um einen nicht in den Schlaf zu langweilen. Am Ende wäre es besser gewesen, wenn Boy in der Grube geblieben wäre und einfach einen von Bobs Burgern gegessen hätte.

