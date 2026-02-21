Boxlegende Floyd Mayweather kehrt nach neun Jahren zum Profiboxen zurück

HQ

Floyd Mayweather Jr., der 48-jährige amerikanische Boxer, der 2017 seine Boxkarriere beendete, wird im Frühjahr 2026 einen Freundschaftskampf gegen Mike Tyson (59) bestreiten, genaues Datum und Ort sind noch unbekannt. Dieser Kampf wurde im vergangenen September angekündigt, aber heute wissen wir, dass Mayweather danach seine Profiboxkarriere wieder aufnehmen wird.

Es wird das vierte Mal sein, dass der ehemalige Weltmeister, der Titel in fünf Gewichtsklassen gewann, in seiner Karriere aus dem Ruhestand zurückkehrt, und er wird eine ungeschlagene Bilanz von 50 Siegen, davon 27 durch K.o., verteidigen. Sein letzter Profikampf war ein K.o. durch Sieg gegen Conor McGregor im Jahr 2017, und er zog sich später zurück.

"Ich habe immer noch das Zeug, um weitere Rekorde im Boxsport aufzustellen", sagte Mayweather in einer Stellungnahme gegenüber ESPN. "Von meinem bevorstehenden Mike-Tyson-Event bis zu meinem nächsten Profikampf danach wird niemand mehr Zuschauerzahlen erzielen, ein größeres globales Publikum haben und mit jedem Event mehr Geld verdienen als meine Events."

Mayweather, der 2017 zweimal und 2015 zweimal in den Ruhestand ging, ist immer noch fit, da er in Ausstellungskämpfen angetreten ist, zuletzt gegen John Gotti III im August 2024. Trotz seines Alters könnte die kürzliche Rückkehr von Manny Pacquiao bedeuten, dass ein Rematch des berühmten Kampfes von 2015 stattfinden könnte...