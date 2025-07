Box Office: Superman steigt weiter, während Jurassic World: Die Wiedergeburt weiterhin dominiert

HQ

Wir hatten erwartet, dass Superman eine starke zweite Woche in den Kinos haben würde, da Warner Bros. die Anzahl der Orte, an denen der Film gezeigt wurde, tatsächlich erweitert hat. Das funktionierte so gut, dass der Film nach seiner zweiten Woche nun 400 Millionen US-Dollar einspielt (derzeit 406,8 US-Dollar, laut Deadline), genug, um ihn zu einem der 10 größten Filme des Jahres zu machen.

Das ist zwar beeindruckend und zeigt, dass der Film während seiner vollen Kinolaufzeit leicht eine halbe Milliarde in den Schatten stellen sollte und wahrscheinlich sogar noch weiter, aber er liegt immer noch weit hinter dem zurück, was der neueste Jurassic World erreicht.

Trotz ziemlich schlechter Kritiken ist klar, dass das Interesse an der Dinosaurier-Franchise (irgendwie) immer noch megahoch ist, denn nach der dritten Woche in den Kinos steht sie nun kurz davor, 650 Millionen US-Dollar einzuspielen, was einer Gesamtsumme von 647,9 Millionen US-Dollar entspricht. Dies ist ein weiteres Mega-Wochenende, an dem Hunderte von Millionen Dollar generiert werden, und ein weiterer Beweis dafür, dass dieser Film wahrscheinlich seinen Kinolauf als einer der größten Filme aus dem Westen beenden wird, vielleicht sogar der größte, wenn er weitere 350 Millionen Dollar auftreiben und Lilo & Stitch schlagen kann.

Es sollte gesagt werden, dass Superman aufgrund eines Produktions- und Marketingbudgets von angeblich rund 350 Millionen US-Dollar, einschließlich beider Elemente, bereits als Erfolg angesehen wird, wobei der neueste Jurassic World mit ähnlichen Zahlen operiert und die Bonzen bei Universal wahrscheinlich auch sehr, sehr glücklich macht, auch wenn dieser Film Schwierigkeiten haben wird, das Kassenergebnis von Jurassic World (1,67 Milliarden US-Dollar) von 2015 zu erreichen.