Box Office: Furiosa kommt an seinem ersten Wochenende mit mehr als 25 Millionen Dollar

Heute feiern die Vereinigten Staaten den Memorial Day, den Tag des Gedenkens an ihre Landsleute, die im Kampf gefallen sind. Ein Date, das die Amerikaner sehr ernst nehmen, das sie aber auch nutzen, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen, und das Unternehmen aller Art auch als Sprungbrett für ihr Geschäft nutzen. Das Kino zum Beispiel hebt sich in der Regel einige seiner Sommerveröffentlichungen für diese Tage auf, und sie haben in der Regel einen guten Start an den Kinokassen. Die Kassenergebnisse des Wochenendes sind da, und wir müssen bekannt geben, dass es ein Unentschieden zwischen zwei hochkarätigen Veröffentlichungen für sehr unterschiedliche Zielgruppen gab: Furiosa: A Mad Max Saga und Garfield: The Movie.

Beide Filme hatten ein spektakuläres Wochenende und spielten jeweils über 25 Millionen Dollar ein. Darüber hinaus wird erwartet, dass beide bis zum Schließung der Kinokassen heute (einem Feiertag) insgesamt 31 Millionen US-Dollar überschritten haben.

Das sind "anständige" Zahlen im heutigen Kinoklima, aber wenn sie sich morgen bestätigen, haben wir laut Variety auch das schlechteste Memorial Day-Wochenende seit mehr als drei Jahrzehnten vor uns. Sie fügen auch hinzu, dass die Ticketverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 22 % und im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 vor der Pandemie um bis zu 41 % zurückgegangen sind. Die Kinos sind in Agonie, aber hoffen wir, dass Sommerveröffentlichungen wie Ich – Einfach unverbesserlich 4, Inside Out 2 und Deadpool & Wolverine das Ruder herumreißen können.