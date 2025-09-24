Bounty Star Hands-On Preview: Titanfall trifft Dog the Bounty Hunter?

HQ

Das Jahr liegt irgendwann in der Zukunft. Mechs existieren neben leistungsstarken Drohnen und Waffen, die die Kriegsführung zu einer anderen Bestie machen. Als Clem haben wir unsere Kriege hinter uns gelassen, können aber nur unsere Fähigkeiten als Veteranen im Kampf einsetzen und Geld verdienen, indem wir in der Wüstenwüste Kopfgelder jagen. Das ist das Setup für Bounty Star, das neue Action-Adventure von Dinogod mit ein wenig Basenbau als Zugabe.

Wir haben vor kurzem den Anfang des Spiels durchgespielt und einen Tag im Leben von Clem gespielt. Nach einer kurzen Zwischensequenz, in der sich unsere Hauptfigur auf den Tag vorbereitet, können wir unser Gehöft erkunden, Wasser für unsere Pflanzen sammeln, Mahlzeiten zubereiten, um den Tag zu überstehen, unseren Raptor-Mech mit hydraulischer Energie versorgen, Waffen kaufen und Munition herstellen, bevor wir ein Kopfgeld auswählen und uns mit dem Mech auf den Weg machen. Es mag sich nach viel zu tun anhören, aber es dauert nicht lange, das Gehöft zu erkunden und sich auf einen Tag voller Mech-Kämpfe vorzubereiten. Die Mechanik auf dem Gehöft hat keinen großen Prozess, zumindest nicht am Anfang. Sie drücken einfach einen Knopf, um das zu tun, was Sie tun müssen. Es gibt zum Beispiel kein Minispiel zum Kochen, sondern nur eine Zwischensequenz, die auftaucht, sobald du ein Rezept ausgewählt hast.

Auf der einen Seite bedeutet dies, dass Sie nicht stöhnen, da Sie unnötige Minuten damit verbringen müssen, an etwas teilzunehmen, das effektiv eine lästige Pflicht ist, aber gleichzeitig fühlt sich das morgendliche Ritual vor dem Ausgehen ein wenig sinnlos an. Der interessanteste Teil war, die Mails zu checken und ein bisschen mehr über die Welt herauszufinden. Dinogod hat sich in seiner Darstellung für einen langsameren Ansatz entschieden. Du bekommst nicht nur eine Reihe von Informationen wie ein Star Wars-Intro-Reel, sondern einen Drip-Feed von Charakteren, Fraktionen und Überlieferungen durch das, was du finden und die Teile, die du zusammensetzen kannst. In nur etwa 30 Minuten Spielzeit konnten wir nicht allzu tief in die Geschichte eintauchen, aber nachdem wir den Rest des Spiels getestet haben, ist es das, was in Bounty Star am interessantesten bleibt.

Kommen wir nun zum eigentlichen Star der Show, dem Mech. Dein Mech heißt in Bounty Star Raptor und erinnert ein wenig an die von Menschen gesteuerten verstärkten Mobilitätsplattformen aus James Camerons Avatar-Filmen, aber mit viel mehr Anpassungsmöglichkeiten. Du kannst Nah- und Fernkampfwaffen, Sprints, zentrale Kerne und Spezialfähigkeiten mit deinem Raptor ausrüsten, die alle einen Balanceakt darstellen, der durch die Heat-Mechanik eingeführt wurde. Wenn dein Mech zu heiß wird, funktioniert er nicht, und deshalb solltest du ihn während deiner Kopfgeldmissionen in einem Sweet Spot zwischen kalt und heiß halten, indem du sicherstellst, dass es für jeden Teil deines Mechs, der die Hitze erhöht, einen Zähler gibt, um sie zu verringern. In der Anfangsphase der Demo war es recht einfach, das Gleichgewicht zu halten, da wir einen Sprint hatten, der uns abkühlte, aber es ist ein interessantes Konzept, wenn es im Spiel weiter erforscht wird.

Die Missionen versetzen dich in eine geschlossene Wüstenumgebung und lassen dich mit deinen Nahkampf- und Fernkampfwerkzeugen gegen Menschen, Mechs und einige Roboterfeinde kämpfen. Es ist Arcade-Action, mit einigen auffälligen Effekten, aber sehr wenig Gewicht. Vor allem im Nahkampf fliegen Funken und Roboter explodieren, aber zu sagen, dass man das Gefühl hat, daran beteiligt gewesen zu sein, wäre unaufrichtig. Es fehlt an Wirkung und Gewicht in diesen Kampfbegegnungen, und ich kann das Erlebnis größtenteils mit Saints Row 3 vergleichen, aber ohne die lächerliche Cartoon-Natur, die einen wissen lässt, dass man eine Parodie spielt. Für den geerdeten Ton von Bounty Star würdest du auf einen Kampf hoffen, der sich anfühlt, als wärst du in einem Kampf.

Die Umgebungen sind nach wie vor weitgehend fad. Es gibt Truhen zu finden, aber da die Wüste so ähnlich aussieht, kann es schwierig sein, sich selbst in dem begrenzten Raum zurechtzufinden. Selbst das Aufspüren deiner Ziele kann eine kleine Herausforderung sein, da sie sich in Taschen der Karte verstecken können. Nicht absichtlich auf deine Ankunft reagieren, sondern einfach nur vom Leveldesign versteckt zu werden, das eigentlich keinen Zweck hat, außer dir einen kleinen Sandkasten zu zeigen. Es ist hart, und es ist nicht fair zu sagen, dass das Spiel völlig ohne Flair oder irgendetwas Herausragendes ist. Die auffälligen Animationen, wenn man eine Nahkampf-Kombo in einen Fernkampfangriff umwandelt, sind sehr nett, und man hat das Gefühl, einen Mech in der Bewegung zu steuern.

Leider fühlt sich Bounty Star im Moment so an, als würde es einfach nicht genug tun, um zu beeindrucken. Es gibt eine faszinierende Geschichte, die man finden kann, wenn man unter den Dreck gräbt, aber leider fühlen sich die anderen Grundpfeiler von Dinogods Mech-Actionspiel in einer Zeit, in der es nur sehr wenig Vergebung dafür gibt, generisch an. Bounty Star ist in keiner seiner Aspekte schlecht, aber die wenigen Teile, die hervorstechen, werden von einer Schleife überschattet, die Sie nicht verführt.