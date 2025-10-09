Bottoms-Star Rachel Sennott nimmt es mit der Stadt der Engel im I Love LA Trailer auf

I Love LA ist die neue Serie von Bottoms Co-Autorin und Star Rachel Sennott, in der sie eine junge Frau spielt, die darum kämpft, sich in der Großstadt einen Namen zu machen. Es ist ein Setup, das wir schon oft gesehen haben, aber HBO hofft, uns mit Sennotts einzigartiger Art von Comedy und Josh Hutcherson in der Hauptrolle für diese neue Serie begeistern zu können.

Als unsere Hauptfigur Maia versucht, ihre Karriereleiter zu erklimmen, eine Beziehung zu pflegen und das Nachtleben von L.A. zu genießen, findet sie heraus, dass man vielleicht nicht alles haben kann. Allerdings wird sie es weiterhin versuchen, einige chaotische Effekte zu erzielen, wie es aussieht.

Da Sennott selbst jemand ist, der seine Sachen gepackt und nach L.A. gezogen ist, um seine Karriere zu starten, können wir uns vorstellen, dass es viele Bezüge zu ihren eigenen Erfahrungen geben wird, auch wenn ihre Figur in I Love LA andere Ambitionen hat. Wir können uns die Show ab dem 2. November ansehen, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen: