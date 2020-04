Bots kaufen verfügbare Switch-Einheiten auf, sobald Online-Verkäufer die Lagerbestände auffüllen

Die Coronavirus-Pandemie hat die Nachfrage an der Nintendo Switch in den letzten Monaten stark erhöht, was sich entsprechend auf die verfügbaren Lagerbestände auswirkte. Dadurch wurde es seit März zunehmend schwieriger, die Konsole in regulären Filialen zu erwerben. Die Veröffentlichung und das hohe Interesse an Animal Crossing: New Horizons hat ihr Übriges getan, um zwielichtige Geschäftspraktiken zu unterstützen.

Wie Motherboard herausgefunden hat, gibt es Online-Plattformen, die mittels automatisierter Programme (sogenannte Bots) Online-Geschäfte absuchen, die Nintendos Hybridkonsolen verkaufen. Erhalten diese Händler frische Ware, kaufen die Bots die Geräte sofort, um sie später für viel mehr Geld weiterverkaufen zu können. Das Ergebnis dieser Strategie findet ihr auf Plattformen wie Ebay, wo entsprechende Angebote regelmäßig für 400 Euro aufwärts zu finden sind.

Laut der japanischen Zeitung Nikkei habe Nintendo einer Steigerung der Produktion um 10 Prozent genehmigt, um solche Angebote auszuhebeln. Das dauert allerdings, da zuerst aktuelle Versorgungsprobleme gelöst werden müssen. Bis dahin sollten Neukunden standhaft sein.