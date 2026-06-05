Bots haben nun den menschlichen Datenverkehr online geleitet

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Der CEO und Mitbegründer von Cloudflare, Matthew Prince, hat es nun gesagt. Bots haben den menschlichen Verkehr online weitergeleitet, wie Tom's Hardware berichtet. HTTP-Anfragen von Bot vs. Menschen sind laut den neuesten Daten von Cloudflare jetzt um 57,5 % gegenüber 42,5 % aufgeteilt.

Der rasche Anstieg des "agentischen Internetverkehrs" bedeutet, dass Bots nun erstmals in der Geschichte des Internets den menschlichen Verkehr online überlaufen haben. Frühere Erwartungen waren, dass das Crossover irgendwann im Jahr 2027 stattfinden würde.

Cloudflare behauptet, dass diese KI-Agenten online Dinge wie Produktseiten lesen, Preise prüfen, mehrstufige Aufgaben wie Flüge vergleichen, Webinhalte scrapen und indexieren sowie als persönliche Assistenten Essen bestellen, vergleichen und einkaufen sowie Kundenservice-Interaktionen übernehmen.

Es ist zu beachten, dass Cloudflare-Metriken HTTP-Anfragen messen und nicht Engagement. Menschen aus Fleisch und Blut bleiben die Hauptnutzer des Internets, was die Gesamtzeit in App-Nutzung, Streaming und unendlich scrollenden Feeds betrifft. Diese Medien erzeugen einfach nicht die gleiche Menge an schnellen Seitenladeanfragen wie automatisierte Agenten.

Und wie sieht es mit Cloudflares Aufschlüsselung des menschlichen/botischen Verkehrs nach Ländern aus? Der am meisten von Bots frequentierte Verkehr kommt von der Insel Gibraltar (92,1 %), gefolgt von Singapur (76,4 %) und dann Iran (76,4 %). Die hohe Anzahl der Bots im Iran könnte auf die intensive Nutzung von VPNs mit automatisierten Scraping- und Bypass-Tools zurückzuführen sein. Der Iran ist auch ein Hotspot für bösartige Bot-Aktivitäten.