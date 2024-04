Botany Manor führt uns am 9. April zum Gärtnern und Rätseln

HQ

Während einer geschlossenen ID@Xbox Präsentation, an der wir vor ein paar Tagen teilgenommen haben, gab uns Balloon Studios einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns mit seinem kommenden gemütlichen Simulationstitel Botany Manor erwartet. Creative Director Laure De May präsentierte ein Gameplay dieses Umweltsimulationstitels mit Flora-Rätseln, die im viktorianischen England spielen. "Speziell in der Region Somerset", um genau zu sein.

Botany Manor nimmt uns mit auf eine ruhige und entspannende Gartenforschungserfahrung, bei der wir Quests erfüllen müssen, um neue Pflanzen zu pflanzen und unseren Garten in einen angenehmen Obstgarten zu verwandeln. Wir sammeln verschiedene Hinweise für jede Pflanze/Aufgabe und müssen Hinweise sammeln, wie z. B. die Art des Samens, die Größe des Topfes, die Art des benötigten Werkzeugs (z. B. ein Mikroskop) sowie eine Presse zur Extraktion von Säften und anderen Nährstoffen. Aber das alles aus einem entspannten Gameplay, das dich nur auffordert, zu beobachten und deiner Intuition zu folgen.

Als Kuriosität nannte De May als seine Hauptinspiration, Botany Manor die Umgebung der Gärten von Croft Manor in Tomb Raider zu schaffen, wo er sagte, dass er, wenn er diesen Teil der Spiele spielte, "stundenlang dort bleiben wollte". Wir werden bald sehen können, ob Botany Manor unser neuer sicherer Hafen ist, um uns von unserem Alltag zu erholen, denn der Titel erscheint am 9. April für PC, Xbox und Game Pass.