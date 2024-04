HQ

Seit ich vor ein paar Jahren Maquette gespielt habe, bin ich ziemlich fasziniert von immersiven Puzzlespielen. Die Idee, in eine Welt gestoßen zu werden und immer komplexere Umweltprobleme aus der Ich-Perspektive zu lösen, hat mich von der ersten Minute an gefesselt, was zweifellos der Grund dafür ist, dass ich so daran interessiert war, Balloon Studios ' entzückende Botany Manor auszuprobieren.

HQ

Die Idee dieses Spiels ist es, ein Herrenhaus in den grünen Hügeln der britischen Grafschaft Somerset in den späten 1800er Jahren zu erkunden. Du schlüpfst in die Rolle der pensionierten Botanikerin Arabella Greene und musst mit deinem Händchen für alles, was mit Botanik zu tun hat, herausfinden, wie du eine Auswahl bizarrer und exotischer Pflanzen züchten kannst, während du mehr über dieses wunderschöne und weitläufige Herrenhaus erfährst, das du jetzt geerbt hast. Es ist kein anspruchsvolles oder stressiges Spiel, tatsächlich ist es so ziemlich das genaue Gegenteil davon, und in vielerlei Hinsicht erinnert das Kern-Setup sogar an Call of the Sea und die Art und Weise, wie Out of the Blue dieses Projekt strukturiert hat, oder sogar Sad Owl Studios in jüngerer Zeit mit Viewfinder.

Da Botany Manor ein immersives Sim-Puzzler ist, gibt es kein Tutorial oder Händchenhalten. Du musst die Orte erkunden, die dir im Herrenhaus zur Verfügung stehen, Hinweise sammeln und sie studieren, um die genaue Art und Weise zusammenzusetzen, wie jede Pflanze von einem Samen zu einem Sämling zu einem vollblühenden Erwachsenen erblüht. Dieser Prozess ist während des gesamten Spiels ziemlich ähnlich, auch wenn die Herausforderungen und die Hinweise, die serviert werden, zunehmend komplexer werden. Während Du damit beginnst, die Temperatur zu bestimmen, bei der eine Blume blüht, musst Du gegen Ende den Tierruf mit den richtigen Schlägen pro Minute verwenden, um sicherzustellen, dass ein Samen reagiert und in Aktion tritt.

Werbung:

Es ist ein sehr intuitives und interessantes physisches und praktisches System, das Balloon Studios mit diesem Spiel entwickelt hat, eines, bei dem man manuell Samen eintopft, mit Gegenständen und Objekten interagiert und so weiter, aber wie ich gerade erwähnt habe, ist es auch sehr vertraut, da jedes Rätsel den gleichen Trends folgt. Du schaltest einen neuen Teil des Anwesens frei, durchkämmst das Gebiet nach dem Samenpäckchen, findest alle entsprechenden Hinweise, die in der Gegend verstreut sind, bestimmst, welche Hinweise auf den fraglichen Samen zutreffen, und setzt diese Erkenntnisse dann tatsächlich um, um die Pflanze anzubauen. Es gibt nie eine Niedergeschlagenheit abseits dieser ausgetretenen Pfade, aber das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Sache, da sonst Botany Manor zu Kopfschmerzen werden könnte.

Ich sage das, weil es sehr mühsam sein kann, einige der Hinweise zu finden, und dann erfordern viele von ihnen, dass man über den Tellerrand hinausschaut, um sie in die Praxis umzusetzen. Man wird nie unter Zeitdruck gesetzt oder durch die Anwesenheit eines gefährlichen Wesens unter Druck gesetzt, so dass man diese Probleme ohne Stress angehen kann, aber es gab Gelegenheiten während meiner Spielzeit, in denen ich stecken geblieben oder verwirrt war und gute 10 Minuten damit verbringen musste, mein Gehirn neu zu verdrahten, um die Lösung zu überwinden. Glücklicherweise sind das Leveldesign, die künstlerische Leitung, der Soundtrack und die Effekte, die Grafik und die gesamte audiovisuelle Präsentation dieses Spiels so hervorragend und durch und durch charmant, dass es einem nichts ausmacht, stecken zu bleiben und seine Schritte zurückverfolgen zu müssen. Du willst in dieser Welt sein, die den atemberaubenden historischen Ansichten von Downton Abbey oder Bridgerton ähnelt. Dies ist keine erstickte graue Stadtstraße, es ist ein glitzerndes weißes Herrenhaus, umgeben von sanften grünen Hügeln, farbenfroher Flora und Fauna und auf dem Höhepunkt des britischen Sommers, wenn der Himmel ein klares Azurblau hat und die Sonne ohne Pause strahlt.

Werbung:

Trotz der Tatsache, dass Botany Manor keine Dialoge hat, gibt es auch in diesem Spiel einen großartigen Sinn für Erzählung. Indem du Hinweise sammelst und das Herrenhaus erkundest, wirst du dich mit Arabella und ihrer Familie vertraut machen. Man braucht keine Kerngeschichte, um sich auf diese Welt einzulassen, denn Balloon hat in der Abteilung für Umwelt-Storytelling wunderbare Arbeit geleistet. Zugegeben, das könnte zum Teil daran liegen, dass Botany Manor seine Begrüßung nicht überzieht. Es ist ein kurzes Spiel mit begrenztem Wiederspielwert, so dass der Fokus und Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Erkundung und das Lösen von Rätseln gerichtet sind. Das hat einen Vorteil und für diejenigen, die ein entspannendes Spiel suchen, das sie an ein oder zwei Abenden durchkauen können, gibt es viel zu schätzen. Aber wenn Sie auf der Suche nach etwas mehr sind, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein, da es nicht einmal Nebenziele oder Aufgaben gibt, für die Sie Ihre Zeit zusätzlich einsetzen können.

Es sollte gesagt werden, dass es ein paar seltsame Bugs gibt, die dieses Spiel im Moment plagen. Zwischen der Textüberlagerung, die nicht ausgerichtet ist oder im Vergleich zu dem, was einige der Textgrafiken sagen, völlig falsch ist, Flüssigkeiten, die aus festen Objekten herausragen, Hinweise, die sich an falschen Orten befinden, als sie tatsächlich gefunden wurden, und so weiter. Sie sind nicht spielentscheidend oder schwerwiegend, aber sie können zu ein wenig Frustration oder einer Verringerung der Immersion führen, wenn Sie bemerken, dass solche Dinge auftauchen.

Botany Manor ist ein ideales Game Pass -Spiel. Es ist einfach, charmant, lebendig und süß. Dies ist ein Puzzler, der genau die richtige Balance zwischen Herausforderung und Einfachheit hat, und das First-Person-Setup und die wunderbare Präsentation sorgen für ein immersives Erlebnis in einer Welt, die Sie erkunden möchten. Es hat nicht ganz die erzählerische Tiefe von Call of the Sea, den Einfallsreichtum von Viewfinder oder die mechanische Exzellenz von Maquette, aber wenn man sich das Gesamtpaket ansieht, ist dies eine gute Ergänzung der Sammlung, was immersive Sim-Puzzler angeht.