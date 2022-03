Boston Dynamics: 5G beeinträchtigt unsere Roboter nicht

HQ

Letzte Woche fand in Barcelona der Mobile World Congress (MWC) statt und wir haben die Messe besucht, um mit verschiedenen Technologieunternehmen über die von ihnen entwickelten Produkte zu sprechen. Einer unserer Gesprächspartner war das Ingenieur- und Robotikunternehmen Boston Dynamics, das fortschrittliche Maschinen für unterschiedliche Anwendungszwecke baut. Zu den bekanntesten Produkten der Firma gehören der humanoide Roboter Atlas und der Roboterhund Spot.

Der Chief Service Officer von Boston Robotics (Mike Pollitt) und der CTO von IBM Edge Computing, Rob High, haben uns im Gespräch erklärt, dass das Wi-Fi-Netze und vergleichbare Technologien einen großen Einfluss darauf haben, was man mit den Robotern alles anstellen kann:

"[Dieses Gerät] ist drahtlos verbunden und dadurch ist es ein Beispiel für ein spezialisiertes, drahtloses Paket, das speziell für eine Umgebung wie diese hier funktioniert. Gleichzeitig könnte es eine Vielzahl unterschiedlicher drahtloser Verbindungen eingehen", sagte High. „5G ist natürlich ein Beispiel für Konnektivität, die aufgrund all der Vorteile, die 5G mit sich bringt, ziemlich leistungsfähig ist. Sei es Bandbreite, Durchlauf, Slicing oder all die Dinge, die man normalerweise in einer kommerziellen Umgebung mit 5G assoziieren würde. [All das] ist unglaublich wichtig, weil 5G in einem Spektrum arbeitet, das die [Signale] der Hersteller nicht stört, also ist es in dieser Hinsicht sicherer."

Im vollständigen Interview sprechen wir über Anwendungsfelder von Spot und die Technologie, die den kleinen, gelben Roboter antreibt.