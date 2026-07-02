Boston-Celtics-Star Jaylen Brown wurde zu den Rivalen Philadelphia 76ers getauscht

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Der NBA-Trade-Markt hat eine der Schlagzeilen des Sommers geliefert: Jaylen Brown, fünfmaliger All-Star Jaylen Brown, NBA-Champion und Finals-MVP 2024, wird nach zehn Jahren die Boston Celtics verlassen und zu den Philadelphia 76ers wechseln. Im Austausch für Brown erhalten die Boston Celtics Paul George, einen Erstrundenpick 2028, einen Zweitrundenpick 2028, einen Zweitrundenpick 2030 und einen ungeschützten Erstrundenpick 2031.

Jaylen Brown wird nun für seine Rivalen in der East Conference spielen und mit den Guards Tyrese Maxey und VJ Edgecombe sowie Center Joel Embiid zusammenspielen. Die Celtics-76ers-Rivalität ist eine der größten in der NBA, da die Teams am häufigsten in den NBA-Playoffs gespielt haben: 23 Mal (wobei Celtics 15 davon gewannen, aber nicht in der letzten Saison).

Dies geschieht, nachdem Brown mit 28,7 Punkten, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel eine Karrierebestleistung erzielte und bei der NBA-MVP-Wahl den sechsten Platz belegte, was sich laut NBA.com "unterschätzt" fühlte, nachdem er trotz Jayson Tatums langer verletzungsbedingter Abwesenheit das Gewicht des Teams auf seinen Schultern getragen hatte, in einen gescheiterten Versuch aufgenommen wurde, ihn gegen Gianni Antetokounmpo aus Milwaukee zu tauschen (der schließlich nach Miami ging).

Jaylon Brown ist der Spieler, der in den letzten zehn Jahren mehr NBA-Siege erreicht hat, inklusive regulärer Saison und Play-offs: Die Boston Celtics gewannen 523 Spiele mit Brown in der Aufstellung, sechs mehr als Denver mit Nikola Jokic zur gleichen Zeit.