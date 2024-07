Boston Breach verpflichtet neues Call of Duty-Team speziell für den Esports World Cup

HQ

Die Saison 2024 Call of Duty League ist vorbei, und in der Vergangenheit würde das bedeuten, dass die wichtigsten Turniere auf dem aktuellen Call of Duty in den Büchern stehen. Aber in diesem Jahr ist das nicht der Fall, da fast jedes Call of Duty League-Team und einige andere Organisationen Mitte August nach Saudi-Arabien reisen werden, um am Esports World Cup Call of Duty: Modern Warfare III Event teilzunehmen.

Vor diesem Hintergrund könnte man davon ausgehen, dass die CDL-Teams die Kader nehmen würden, die sie in der Saison 2024 verwendet haben, aber für die Boston Breach wird dies nicht der Fall sein. Die Breach hat drei neue Spieler für die Teilnahme an dem Event verpflichtet, die sich alle dem Veteranen Eric "Snoopy" Pérez anschließen werden.

Bei den Neuzugängen handelt es sich um Cameron "Cammy" McKilligan, Joseph "Owakening" Conley und Evan "Purj" Perez, die sich dem Breach anschließen. Sowohl Cammy als auch Owakening sind CDL-Veteranen, während Purj ein Call of Duty Challengers Spieler ist, der dieses Turnier nutzt, um in die großen Ligen aufzusteigen.

Was die genauen Termine für die MWIII EWC-Veranstaltung betrifft, so findet sie zwischen dem 15. und 18. August statt, wobei 1,8 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen.