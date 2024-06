Boston Breach verpflichtet MajorManiak

HQ

Michael "MajorManiak" Szymaniak hat eine ziemlich verrückte Call of Duty League Karriere hinter sich, da der Spieler mit dem Atlanta Faze begann und eine nahezu perfekte Saison hatte (bevor er die Meisterschaft am Ende der Saison an die Dallas Empire verlor). Nach diesem Desaster und dem Wechsel vonCall of Duty einem Fünf-Spieler-Kader zu einem Vier-Spieler-Kader beschlossen die Faze, MajorManiak zu entlassen und stattdessen für die Florida Mutineers zu unterschreiben. Das lief nicht allzu gut, denn nach ein paar Monaten wurde er auch aus dem Team entlassen, und seitdem arbeitet er sich in der North American Challenger League ab.

Aber es sieht so aus, als ob MajorManiak endlich bereit ist, in die großen Ligen zurückzukehren, denn jetzt hat die Boston Breach MajorManiak in ihrem Team unter Vertrag genommen, wo er sich der aktiven Aufstellung anschließen wird und Nathaniel "Pentagrxm" Thomas in die Ersatzrolle wechselt.

Wir werden sehen, ob diese Verpflichtung für die Breach funktionieren wird, sobald die Qualifikationsspiele für die vierte und letzte CDL Major am kommenden Wochenende beginnen, wobei die Breach in den nächsten Tagen gegen die Minnesota Rokkr und Los Angeles Thieves antreten.