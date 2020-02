Bosskämpfe und Nostalgie im neuen Trailer zu Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Omega Force, Atlus und Koei Tecmo bereiten sich mit Hochdruck auf die Veröffentlichung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Japan vor und deshalb haben sie uns Ende der letzten Woche neues Gameplay-Material zum Spiel präsentiert. Die meisten von uns werden das Video nicht verstehen (was angesichts des Spoiler-Potentials vielleicht auch ganz gut ist), trotzdem lohnt sich ein flüchtiger Blick, um sich vom visuellen Spektakel einen Eindruck einzuholen. Wir sehen im Video Bosskämpfe, Impressionen von verschiedenen, spielbaren Figuren und einige beinahe ikonische Szenen für Fans von älteren Persona-Spielen.

Das sieht alles richtig, richtig gut aus und nach dem japanischen Launch in wenigen Tagen verrät uns der Publisher dann hoffentlich bald mehr zu den westlichen Lokalisierungsplänen. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers wird in Europa und Amerika veröffentlicht werden, allerdings gibt es noch keinen genaueren Zeitplan dafür.