Boss Moves: Wenn ich der Chef von id Software (und Naughty Dog) wäre

HQ

Wenn ich für iD Software verantwortlich wäre

Doom: The Dark Ages sieht auf jeden Fall sehr gut aus und da das in Austin ansässige und mittlerweile ikonische Studio die Arbeit daran noch nicht ganz abgeschlossen hat, möchte ich als neuer Chef niemanden hetzen, aber ja... Das nächste Projekt, für das ich mich entschieden habe, wird Quake V: Arena sein. Ein knallharter Arena-Shooter mit dem Lovecraft-Design des ersten Spiels, dem Tempo des dritten und vielen neuen Waffen. Vergiss Stroggs und vergiss die Geschichte, denn id Software hat das nie gemeistert. Halten Sie sich an das, was funktioniert.

Wenn ich für Bandai Namco verantwortlich wäre

Ich bin mir bewusst, dass Tekken 8 sich wie verrückt verkauft und dass Rollenspielserien wie Scarlet Nexus, Tales of Arise, Tales of Vesperia und all die anderen japanischen Tales Teile schon seit geraumer Zeit im Rampenlicht stehen. Aber mit mir als neuem Chef wird sich das ändern. Ein neuer Fokus, alte Zeiten. Ridge Racer wird durch ein Remake des ersten Spiels wieder zum Leben erweckt, das kostenlos zum Download veröffentlicht wird, und dann folgt Ridge Racer 8, das mit süchtig machender Drift-Physik und wunderschöner Grafik in Arcade-Classic-Vibes getränkt ist. Darüber hinaus werden wir am nächsten Teil der Soul Calibur -Saga sowie an R: Racing 2 arbeiten.

Werbung:

Wenn ich für Bluepoint verantwortlich wäre

Das Remake von Shadow of the Colossus war brillant. Das Remake von Demon's Souls war auch brillant. Wir wissen, dass diese in Texas ansässige Truppe Meister darin sind, alte Klassiker neu zu verfilmen, sie aufzuwerten und zu verbessern, ohne sie zu verändern. Als Nächstes, als neuer CEO, beabsichtige ich, das gesamte Team mit der Überarbeitung von Killzone und Killzone 2 zu beauftragen, die als Paket angeboten werden soll. Beide werden von Grund auf neu erstellt, in der neuesten Grafik-Engine von Guerrilla.

Werbung:

Wenn ich für Naughty Dog verantwortlich wäre

Tut mir leid, aber Intergalactic: The Heretic Prophet wird mit sofortiger Wirkung storniert. Dieses Spiel wird nicht fertiggestellt werden, tatsächlich werden wir nicht einmal aus der Alpha-Phase herauskommen. Ein Sci-Fi-Erlebnis mit Elden Ring -ähnlichem Erlebnis ist nichts, was unsere Fans von uns sehen wollen, stattdessen werden wir uns auf andere Dinge konzentrieren. In erster Linie zwei The Last of Us Abenteuer. The Last of Us: Part III, in dem es um eine ganz neue Gruppe von Überlebenden gehen wird, und Factions, das wir aus dem Mülleimer ausgraben und fertigstellen. Ein Teil des Studios wird auch ein neues Jak & Daxter entwickeln, das sich auf alte Plattform-Werte in Form von farbenfrohen, exzentrischen Umgebungen, liebenswerten Charakteren, großen Levels und außergewöhnlicher Grafik konzentriert.

Wenn ich Capcom laufen würde

Street Fighter Origins begann mit der Produktion, sobald ich durch die Tür kam. Street Fighter geht zurück zu den Grundlagen der Spielserie und wir werden Charaktere und Umgebungen wieder mit Pixeln zeichnen. Es wird teuer, ich weiß. Es wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, das weiß ich auch. Aber es ist nicht zu ändern. Wir werden Street Fighter III sowohl im Charakterdesign als auch in der Animation übertreffen, doppelt so viele Animationsframes und Sprites einbauen und das flüssigste und detaillierteste Kampfspiel aller Zeiten entwickeln. Außerdem werden wir das aufwendige Remake von Resident Evil: Code Veronica entwickeln und Dino Crisis wiederbeleben.