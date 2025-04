Boss Moves: Wenn ich der Chef von Halo Studios (und BioWare) wäre

HQ

Wenn ich der Chef der Halo Studios wäre

Vielleicht hatte er mit Pierre Hintze bereits einen neuen Chef, als er die Nachfolge von Bonnie Ross antrat, aber wenn ich derjenige wäre, der das Ruder übernommen hätte, hätte ich die Gelegenheit genutzt, einige Bungie-Veteranen einzustellen, die derzeit arbeitslos sind, wie Joseph Staten, Paul Bertone, Jamie Griesemer und Martin O'Donnell.Halo Studios Die ersten beiden waren am Ende der Entwicklung von Halo Infinite für eine kurze Zeit bei 343 Industries, aber ich hätte sie einfach zurückgelockt, einen Schlussstrich unter einige der Zwietracht gezogen, die es gegeben hatte, und einfach von vorne angefangen. Vor allem mit dem Komponisten Marty O'Donnell. Darüber hinaus hätte ich dafür gesorgt, dass das nächste Halo dort weitermacht, wo Halo Infinite aufhört, dann alle Spiele der Serie für PlayStation und Nintendo veröffentlicht, um die Spielerbasis zu erweitern, und zukünftige Spiele aufgeteilt, indem ich Einzelspieler- und Mehrspielermodus separat veröffentlicht hätte, um das Potenzial beider zu maximieren.

Wenn ich Chef von BioWare wäre

Es ist schwer, nicht zu sagen, dass der nächste Mass Effect BioWares letzte Chance als Studio ist, bevor EA sie schließt. Nach einem Misserfolg nach dem anderen mit Mass Effect: Andromeda, Anthem und Dragon Age: The Veilguard steht wirklich alles auf dem Spiel und deshalb hätte ich als neuer Chef von BioWare darauf geachtet, die letzte sichere Karte, die das Studio für Mass Effect als Serie hat, nämlich Commander Shepard, zurückzubringen. Allerdings wäre es nicht im nächsten Spiel der Serie gewesen, sondern in einem Prequel, das bis zu den Anfängen zurückgeht. Ich hätte dafür gesorgt, dass Casey Hudson zurückgelockt wird, um dieses Prequel zu leiten, jetzt, wo er mit der Schließung seines neuen Studios Humanoid Origin auf dem Markt ist. Den aktuell geplanten nächsten Teil der Reihe hätte ich schon verworfen, da er noch in einem frühen Entwicklungsstadium ist. Sollte dann ein Prequel zu Mass Effect funktionieren und erfolgreich sein, hätte ich das Gleiche auch mit Dragon Age gemacht.

Wenn ich der Chef von Naughty Dog wäre

Neil Druckmann mag die Karriereleiter des Studios erklommen haben und verdientermaßen die Rolle des Präsidenten übernommen haben, nachdem er in denJak and Daxter späten Tagen als Designer angefangen hatte. Er hatte die gleiche Rolle während Uncharted, aber natürlich wird er für immer am besten in Erinnerung bleiben, weil er The Last of Us zusammen mit Bruce Straley entwickelt hat. Wir werden zweifellos noch mindestens ein weiteres Spiel in der Serie sehen, aber das nächste Spiel von Naughty Dog ist Intergalactic: The Heretic Prophet. Dieses Spiel hätte ich jedoch als Regisseur abgeschaltet und mich stattdessen direkt auf das nächste The Last of Us konzentriert, um es als Trilogie zu beenden. Im Hintergrund hatte ich auch damit begonnen, ein Remake des ersten Uncharted und ein Uncharted Reboot zu entwickeln, aber anstatt die Entwicklung dieser Spiele abzuschließen, hätte ich sie und die gesamte Serie an Bluepoint übergeben, um es über die Linie zu bringen. Bluepoint sind Meister darin und waren unter anderem für Uncharted: The Nathan Drake Collection verantwortlich, haben also schon vorher Erfahrung mit der Serie.

Wenn ich Vorsitzender der Koalition wäre

Das Studio mag mit Mike Crump erst vor kurzem einen neuen Chef gehabt haben, als Rod Ferguson das Studio 2020 verließ, aber wenn ich das Ruder übernommen hätte, hätte ich dafür gesorgt, dass Cliff Bleszinski zurückgelockt wird, der schon seit vielen Jahren offen für diese Möglichkeit ist. Bisher hat er noch nichts gehört, und auch wenn er heute ein rasender Verrückter ist, mit schrägen Ausbrüchen ab und zu, hat er allein den Grundstein für Gears of War als Serie gelegt und niemand weiß es besser als er. Gears of War 4 und Gears 5 mögen in Ordnung sein, aber Bleszinski wird gebraucht, um der Serie zumindest eine Chance zu geben, die Magie wiederzufinden. Außerdem hätte ich Gears of War 6 gestrichen und Steve Jablonsky als Komponisten des Spiels für Gears of War: E-Day zurückgeholt, um die Entwicklung fortzusetzen und das Sprungbrett für die Serie zu sein.

Wenn ich Chef von EA Sports wäre

Der derzeitige Platzhirsch bei EA, Andrew Wilson, war zuvor Leiter von EA Sports, wurde aber inzwischen durch Cam Weber ersetzt. An Webers Stelle, als neuer Chef, hätte ich einige Änderungen an der Art und Weise vorgenommen, wie das Studio seine jährlichen Spieleveröffentlichungen angeht, indem ich diesen Plan einfach verworfen hätte. Stattdessen hätte ich den Online- und den Offline-Modus voneinander getrennt, wobei so etwas wie Ultimate Team ein wenig mehr Recht auf Mikrotransaktionen gehabt hätte, indem es einfach kostenlos spielbar war. Dann hätte ich die Spielmodi über viele Jahre hinweg ausgebaut, anstatt mit jährlichen Veröffentlichungen auf den Reset-Knopf zu drücken, bei denen die Mikrotransaktionen nicht übertragen werden und die Spieler gezwungen sind, bei Null anzufangen. Wenn es um Offline-Spielmodi wie Career Mode geht, hätte ich sie eher wie traditionelle Veröffentlichungen behandelt, aber anstatt es jedes Jahr zu machen, hätte ich drei Jahre zwischen den einzelnen Spielen verstreichen lassen, die dann mit vielen neuen Elementen veröffentlicht werden können. Ich hätte auch nur etwa die Hälfte des Preises für ein Vollpreisspiel verlangt, weil, wie gesagt, Online und Offline getrennt wurden. Die Spiele, die nur Offline-Modi hatten, wären ohne jegliche Mikrotransaktionen veröffentlicht worden. Was Need for Speed betrifft, so hätte ich die Hilfe von Criterion in Anspruch genommen, um ein Remake von Need for Speed: Most Wanted zu entwickeln, und ich hätte dafür gesorgt, dass NBA Live auch von den Toten auferweckt wurde.