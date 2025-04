Boss Moves: Wenn ich der Chef von FromSoftware (und CD Projekt Red) wäre

HQ

Wenn ich der Kopf von Naughty Dog wäre

Verstehen Sie mich nicht falsch - ich liebe The Last of Us. Aber wenn ich bei Naughty Dog verantwortlich wäre, hätte ich die Serie für eine Weile ruhen lassen (vielleicht als Nebenprojekt mit Intergalactic: The Heretic Prophet fortgesetzt) und stattdessen zu etwas zurückgekehrt, das fast die Definition eines Abenteuers ist: die Uncharted -Serie. Der Film sollte sich nicht mehr auf Nathan Drake konzentrieren, sondern auf einer neuen glorreichen Bande (vielleicht sogar seiner Tochter), die die Welt bereiste, um Ruinen zu erkunden und verborgene Schätze zu finden. Einfach eine neue Generation von Schatzsuchern, eine neue, lebendige und entzückende Gruppe von Charakteren mit Charme, Humor und genau der richtigen Menge an Möglichkeiten für Chaos. Es gäbe wunderschöne Umgebungen, clevere Rätsel, physisch unmögliches Klettern (es ist schließlich Uncharted ) und mehrere strategische Entscheidungen in der Begegnung mit Feinden. Willst du dich anschleichen, angreifen oder einfach nur ausweichen - du hättest die Wahl gehabt. Ein Abenteuer, das Spaß gemacht hätte, emotional gewesen wäre und sowohl Nathan Drake als auch Indiana Jones stolz gemacht hätte.

Wenn ich der Kopf von CD Projekt Red wäre

Ich mag The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 sehr, obwohl letzteres nach seinem katastrophalen Start erst rechtfertigt werden musste, bevor ich es erkennen konnte. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ein ganz neues Projekt gestartet, unabhängig von diesen Titeln. Die Basis wäre ähnlich gewesen: Ein episches Rollenspiel in der Third-Person-Perspektive, in dem du deinen Charakter von Grund auf mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbaust. Die Entscheidungen, die du triffst, haben einen enormen Einfluss auf deine Umgebung, aber auch auf deine Beziehungen zu anderen Charakteren, Beziehungen, die aufgebaut, aber genauso leicht wieder niedergerissen werden können, alle mit Charakteren, die wir lieben, aber auch hassen können. All dies, aber in der gleichen Welt wie The Lord of The Rings. Es wäre episch, gelegentlich schön und vor allem - eine Hommage an Tolkiens brillantes Werk. Stell dir eine offene Welt in Mittelerde vor, in der du freie Hand hast, deinen Charakter zu erkunden und zu etablieren. Nicht nur ein weiterer Aufguss dessen, was wir bereits wissen, sondern eine neue Geschichte mit durchdachten Nebenquests, neuen Charakteren und neuen Umgebungen, von denen man sich verzaubern lassen kann. Fangen Sie einfach an, sich Notizen zu machen und sich an die Arbeit zu machen, CD Projekt Red.

Wenn ich der Chef von FromSoftware wäre

Elden Ring ist schön und gut, aber mit mir an der Spitze wären wir ein paar Jahre zurückgegangen und hätten vielen Spielern das gegeben, was sie am meisten wollten - Bloodborne 2. In meinem alternativen Universum hatten wir die nebligen Gassen von Yharnam hinter uns gelassen, um die Welt dahinter zu erkunden. Was liegt hinter den Stadtmauern? Wie sieht der Rest dieser verrotteten Realität aus? Sind alle Städte wie Yharnam? Was ist mit der Welt jenseits des Chaos geschehen? All dies wäre in unserer Fortsetzung erforscht und beantwortet worden. Das viktorianische/gotische Thema wäre das Herz und die Seele der Ästhetik des Spiels geblieben, aber wir hätten es für neue Arten von Horror geöffnet, neue Hintergrundgeschichten, in die man eintauchen kann, und natürlich neue Bosse, die darauf aus sind, die Psyche zu zermalmen. Auch dieses Mal wäre es nicht PlayStation-exklusiv gewesen, sondern vom ersten Tag an auf PC und anderen Konsolen verfügbar, mit vollständigem Crossplay-Koop-Modus. Und da ich sowieso in die Rolle des Bosses schlüpfe, wäre der Schwierigkeitsgrad im Koop-Modus angehoben worden, so dass man beim gemeinsamen Kampf richtig gefordert wird. Episch, herausfordernd und perfekt.

Wenn ich der Chef von Konami wäre

Wir hatten uns auf zwei Dinge konzentriert: Erstens hatten wir sofort sowohl Silent Hill 1 als auch 3 zusammen mit Bloober Team neu erstellt. Bessere Grafik, verbessertes Sounddesign, aber die gleiche Sorgfalt für das Ausgangsmaterial wie in der Silent Hill 2 Remake. Dann hätten wir P.T. ausgegraben und Hideo Kojima mit dem Versprechen freier Hand zurückgelockt, wenn er im Gegenzug mit Guillermo del Toro weiter an Silent Hills arbeitet. Sie hatten völlige kreative Freiheit bei dem Projekt. Silent Hills wäre gruselig, roh, tiefgründig und vor allem ein psychologischer Horror auf hohem Niveau. Horror, der sich nicht nur auf langweilige Jump Scares verlässt, sondern die Definition dessen, was etwas gruselig macht, in Frage stellt, das hätten wir gemacht. Silent Hill würde wieder zu einem Namen werden, der mit haarsträubendem Horror assoziiert wird, und wir hätten es uns schwer gemacht, nachts das Licht auszuschalten.

Wenn ich der Chef der Larian Studios wäre

Nur wenige Spiele hinterlassen einen solchen Eindruck wie Baldur's Gate III. Es ist ein Rollenspiel, das nicht nur Maßstäbe setzt - es haucht dem Genre neues Leben ein und zeigt wirklich, wo die Obergrenze liegen sollte. Die Charaktere, das Geschichtenerzählen, die Freiheit der Wahl, perfekter kann man kaum werden. Als Larian ankündigte, dass es sich um ein einmaliges Projekt handeln würde, waren viele, mich eingeschlossen, unglaublich enttäuscht. Aber wenn ich die Chance gehabt hätte, von einem Szenario zu träumen, in dem ich ein Mitspracherecht habe, wäre es eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass das Studio bereits in vollem Gange mit der Entwicklung von Baldur's Gate 4 war. Alle anderen Pläne waren auf Eis gelegt worden. Man hätte sich voll und ganz dem nächsten Kapitel von Faerûn verschrieben und sich darauf konzentriert, ein Abenteuer zu liefern, das seinem Vorgänger gerecht wird. Neue Gebiete, die es zu erkunden gilt, neue Charaktere, die man lieben und fürchten kann, und eine neue Geschichte, die es zu fesseln gilt. Wenn das nur wahr wäre...