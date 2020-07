Böses Kaninchen verteilt Schellen im dystopischen Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Die chinesischen Entwickler bei TiGames arbeiten an einem ungewöhnlichen Spiel namens F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, das auch hier im Westen veröffentlicht wird. Es ist nicht das erste Mal, dass wir den Titel zu Gesicht bekommen, doch er bleibt aufgrund des ungewöhnlichen Themas in unserem Kopf. Wir sind ein Kaninchen in einem Dieselpunk--Universum und spielen eine Mischung aus Metroidvania-Abenteuer mit Einflüssen des Brawler-Genres. Der Hase Rayton beschließt in FIST, den Kampf gegen die Maschinen aufzunehmen, die die Kontrolle über die Stadt übernommen haben, in der er lebt. Mithilfe eines mechanischen Armes, die der kräftige Nager auch in eine große Bohrmaschine oder in eine elektrische Peitsche verwandeln kann, erkunden wir die offenen Umgebungen auf der Suche nach weiteren Upgrades. All das spielt in einer 2,5D-Welt, die spannend wirkt.

