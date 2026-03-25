Borussia Dortmund schließt eine Vertragsverlängerung für Nico Schlotterbeck ab, die von Madrid und Barcelona gefordert wurde

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Nico Schlotterbeck, 26-jähriger Innenverteidiger von Borussia Dortmund, steht kurz davor, einen neuen Vertrag mit dem Bundesliga-Team zu unterschreiben, der seinen Vertrag, der 2027 endet, bis 2031 verlängern würde. BvB möchte sicherstellen, dass sie eines ihrer gefragtesten Talente behalten, das in den letzten Monaten mit Real Madrid und FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde.

Beide spanischen Teams verfolgten den Verteidiger eng und hofften, ihn in seinem letzten Vertragsjahr bei Borussia zu verpflichten. Laut BILD steht er jedoch kurz vor der Verlängerung, mit einer erheblichen Gehaltserhöhung von bis zu 14 Millionen Euro pro Saison, inklusive Boni, was ihn zu einem der bestbezahlten Spieler im Kader macht. Dortmunds Sportdirektor Nils-Ole Book plant, die Vertragsverlängerung im April bekannt zu geben, sobald der Spieler den Bedingungen zugestimmt hat.

Der neue Vertrag würde außerdem eine Freigasklausel im Wert von 60 Millionen Euro enthalten, die ab Sommer 2027 gilt. Das bedeutet, dass Real Madrid und Barcelona ihn im Sommer nächsten Jahres noch verpflichten könnten, allerdings zu einem Preis, der für einen Verteidiger selten gezahlt wird.