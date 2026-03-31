Borislav Mihaylov, Held der Weltmeisterschaft 1994 und ehemaliger Präsident des Bulgarischen Fußballverbands, stirbt im Alter von 63 Jahren

HQ

Borislav Mihaylov ist im Alter von 63 Jahren gestorben, fünf Monate nach einem Schlaganfall. Mihaylov ist eine Legende im bulgarischen Fußball und war von 2005 bis 2019 Präsident des Bulgarischen Fußballverbands und später zwischen 2021 und 2023 der dienstälteste Präsident und zudem Mitglied des Exekutivausschusses der UEFA.

Für Fußballfans gilt Borislav Mihaylov als bester Torwart aller Zeiten Bulgariens und war Kapitän der Nationalmannschaft bei der WM 1994, wo er im Elfmeterschießen gegen Mexiko im Achtelfinale zwei Elfmeter parierte. Der damalige Nationaltrainer Dimitar Penev verstarb ebenfalls kürzlich, am 3. Januar im Alter von 80 Jahren.

Mihaylov bestritt zwischen 1983 und 1998 102 Einsätze für Bulgarien, darunter die Teilnahme an der UEFA Euro 1996. Er spielte für Levski Sofia, Botev Plovdiv und Slavia Sofia in seinem Heimatland sowie für Vereine wie Belenenses in Portugal, Mulhouse in Frankreich und Reading in England.