Boris Spassky, sowjetischer Schachweltmeister, der das "Match des Jahrhunderts" verlor, stirbt im Alter von 88 Jahren

Boris Spassky, einer der besten Schachspieler aller Zeiten, ist am 27. Februar im Alter von 88 Jahren gestorben. Der sowjetische Weltmeister nahm an einem Duell mit dem Amerikaner Bobby Fischer um den Weltmeistertitel teil, das im Kontext des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion eine für ein Schachspiel beispiellose Auswirkung hatte.

Spassky wurde in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren und lernte vor Lesen und Schreiben Schachspielen. 1969 wurde er zehnter Weltmeister, verlor den Titel aber drei Jahre später an Bobby Fischer. Der amerikanische Sieg, der die sowjetische Vorherrschaft im Schach - nur vorübergehend - beendete, machte Fischer zu einem Star und ließ Spassky in einen Zustand der Depression zurück, der seine zweite Ehe verlor, verfolgt vom KGB...

Dabei sollte es nicht lange bleiben, denn Fischer verspielte seine Chancen auf die Titelverteidigung, nachdem er mit den Regeln nicht einverstanden war, und verlor 1975 den Weltmeistertitel. In der Zwischenzeit kehrte Spassky zum Schachspielen zurück, gewann seine Glaubwürdigkeit in der URSS zurück, zog aber nach Frankreich, heiratete erneut und erhielt die französische Staatsbürgerschaft.

Spassky und Fischer spielten 1992 einen Rückkampf, der in den Medien deutlich weniger beachtet wurde. Das Spiel, das während des Bürgerkriegs in Belgadre, dem damaligen Jugoslawien, ausgetragen wurde, bedeutete, dass Fischer mit seinem Besuch gegen die US-Sanktionen verstieß und von der US-Regierung bis zu seinem Tod im Jahr 2008 im Alter von 64 Jahren verfolgt wurde. Dann verteidigte Spasski seinen ehemaligen Rivalen: "Bobby und ich haben das gleiche Verbrechen begangen. Stecken Sie mich mit Bobby Fischer in dieselbe Zelle und geben Sie uns ein Schachspiel."

Das sind nur einige kleine Teile der unglaublichen Geschichte dieser beiden Großmeister, wie sie in der Washington Post zu lesen ist.

Anatoly Karpov, der Fischer zwischen 1975 und 1985 als Weltmeister folgte, sagte: "Spassky war ein echter und einzigartiger Allrounder. Er verteidigte und attackierte gleichermaßen gut und sammelte eine Überlegenheit im Stellungsspiel. Er war es, der die Verliebtheit in die Universalität begann, die bis heute anhält", wie der Schachverband Russlands berichtet.