Borderlands-Film wird von den Machern von Chernobyl und Hostel wiederbelebt

Es ist fünf Jahre her, dass uns Gearbox Software und die Filmproduktionsfirma Lionsgate über ihr Vorhaben informiert haben, gemeinsam einen Borderlands-Film zu schaffen. In der Zwischenzeit scheint das Projekt auf Eis gelegt worden zu sein, doch letzte Woche gab es ein neues Lebenszeichen. Der Film hat einen frischen Autoren und einen neuen Regisseur gefunden: Craig Mazin, den man am ehesten für seine Serie Chernobyl kennt, ist für das Drehbuch verantwortlich. Der Horrorfilm-Regisseur Eli Roth (Hostel, Death Wish, Cabon Fever) wird Regie führen. Vielleicht passt die Chemie diesmal, sodass die Produktion in ein paar Monaten endlich beginnen kann. Ob Borderlands auch auf der großen Leinwand eine gute Figur macht und wer wohl Claptrap spielt?