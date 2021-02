Borderlands-Entwickler Gearbox Entertainment werden von Embracer Group übernommen

You're watching Werben

Die Anzahl der Studios, die THQ Nordic und deren Muttergesellschaft Embracer Group angehören, ist heute Morgen erneut angestiegen. Die Investoren bestätigen in einem Schreiben, dass Gearbox Entertainment einer Zusammenlegung zugestimmt habe. In den nächsten drei Monaten werden die Entwickler von Borderlands, Brothers in Arms und zuletzt Godfall ein Teil des schwedischen Konglomerats an Videospielentwicklern (die Marke Borderlands gehört aber weiter zu 2K).

Eine solche Akquisition kostet den Schweden bis zu 1,15 Milliarden Euro. Etwa 300 Millionen Euro (davon 145 Millionen Euro in Aktien) hat Gearbox sofort bekommen und sollte die Firma in den nächsten sechs Jahren bestimmte finanzielle und betriebliche Anforderungen erfüllen, wandern umgerechnet ca. 845 Millionen weitere Euro auf ihre Kassen (1,08 Milliarden Euro müssen es vertraglich aber sein). Gearbox-Geschäftsführer Randy Pitchford soll das Unternehmen in Zukunft weiter führen und er wird ein Vorstandsmitglied in der Embracer Group.

Das US-Software-Unternehmen Aspyr Media (verantwortlich für Mac- und Linux-Versionen von Civilization V + VI, sowie beteiligt an den Mac- und Linux-Versionen für Borderlands 2 und deren Add-Ons) wechseln für umgerechnet ca. 83 Millionen Euro in die Verantwortung von Sabre Interactive - einem anderen Firmenarm der Embracer Group. 291 Millionen weitere Euro stehen ihnen bei Erfüllung geheimer Vereinbarungen in Aussicht.

Der letzte Neuzugang der Embracer Group sind die Mobile-Games-Entwickler von Easybrain Limited, die für 530 Millionen Euro in den Besitz der Schweden übergehen. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, wird bei künftigen Vorhaben hoffentlich ebenso tief in die Tasche greifen, um in Innovationen zu investieren und viele aufregende Spiele zu unterstützen.

Quelle: Marketscreener, Embracer Group (1), (2).