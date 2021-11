Borderlands-2-DLC Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfeste ab sofort als Standalone-Abenteuer verfügbar

Gearbox Software möchte den Spielern, die 2013 noch kein Borderlands 2 gespielt haben, nun noch einmal gesondert die Chance geben, die Erweiterung zu erleben, die das kommende Rollenspielabenteuer-/Actionspiel Tiny Tina's Wonderlands inspiriert hat. Das DLC "Assault on Dragon Keep" steht deshalb nun mit dem Beinamen "A Wonderlands One-Shot Adventure" zum Preis von 10 Euro auf PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung.

Auf Steam meckern die Leute zwar über den "hohen" Einkaufspreis (weil die GOTY-Ausgabe von Borderlands 2 dort regelmäßig nur unwesentlich teurer angeboten wird), aber wer kein Geld für das Standalone-Add-On zahlen möchte, besucht einfach den Epic Games Store und sichert sich das Spiel dort bis zum 16. November kostenlos. Diese neue Wonderlands-Ausgabe wird neben allen Inhalten auch ein paar neue Köpfe zum Dekorieren eurer Spielfiguren, plus Regenbogentruhen voller Beute enthalten. Einiges davon könnt ihr im Trailer bestaunen.