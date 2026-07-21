Borderlands kündigt einen neuen Podcast mit geskripteter Erzählung Dead ECHOs an

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Es ist unwahrscheinlich, dass Sie derzeit einen weiteren Podcast auf dem Radar brauchen, aber Borderlands hat gerade angekündigt, dass es uns einen neuen, geskripteten, erzählerischen Podcast bietet, der in das vergessene Leben einiger der unglücklichsten Bewohner Pandoras eintaucht. Es heißt Dead ECHOs und folgt zwei Einzelgängern, die schnell Geld verdienen wollen und die Geheimnisse eines zwielichtigen Unternehmensuntergrunds aufdecken.

Die Serie folgt Watts, einem ECHO-Operator, der die Geheimnisse verkauft, die durch die ECHO-Logs verraten werden und in den Hauptspielen von einem Vault Hunter nicht gefunden werden. Er wird von Junie begleitet, die diese verlorenen ECHO-Logs als mehr als nur eine Möglichkeit sieht, mit sterbenden Welten oder verborgenen Geheimnissen von Menschen Geld zu verdienen.

Die erste Folge von Dead ECHOs ist jetzt verfügbar, egal wo du deine Podcasts bekommst. Es ist eine limitierte Serie, bei der im Laufe der nächsten Monate wöchentlich neue Episoden erscheinen. Ob dies der Beginn einer größeren Bemühung sein wird, uns neue Dosen des Borderlands-Universums außerhalb der Spiele zu geben, ist ungewiss, aber es ist klar, dass Gearbox nicht bis Borderlands 5 warten will, um uns mehr Geschichte in seiner verrückten Plünder-Shooter-Galaxie zu bieten.