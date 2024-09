Borderlands hat weltweit nur 31 Millionen US-Dollar verdient

HQ

Ob Borderlands der größte Flop aller Zeiten ist, mag subjektiv sein, aber es verdient sicherlich Aufmerksamkeit im Gespräch über missratene Videospieladaptionen. Trotz der Beteiligung von Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett und anderen Hollywood-Stars konnte die Adaption nicht überzeugen und zeigte, dass nicht alle Gaming-Filme automatisch erfolgreich sein werden.

Laut Daten von The Numbers (via Forbes) gelang es Borderlands am Ende seiner Kinolaufzeit,... Trommelwirbel bitte... 31 Millionen Dollar weltweit. Bei einem Budget von rund 115 Millionen US-Dollar ist das etwas mehr als ein Viertel, das durch Ticketverkäufe wieder eingespielt wurde.

Natürlich wurde der Film auf digitalen Plattformen veröffentlicht und könnte dort mehr Geld verdienen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er jemals mehr als ein Flop sein wird. Wenn Sie erwartet haben, dass hier ein filmisches Universum beginnt, wird das leider nicht passieren. Aber hey, zumindest Borderlands 4 startet nächstes Jahr.