Borderlands enthüllt Claptrap Popcorn-Eimer vor der Veröffentlichung des Films

Es scheint, als wäre der Popcorn-Eimer das Neueste, was Filmvermarkter verwenden, um das Interesse der Menschen an ihrem Film zu wecken. Wir alle erinnern uns an die verwirrenden Gefühle, die wir beim Popcorneimer Dune: Part Two hatten, und jetzt versucht Borderlands, den besten Popcorneimer des Jahres 2024 herzustellen.

Wie in einem Social-Media-Post enthüllt, ist der Popcorneimer Borderlands überraschenderweise in keiner Weise anzüglich und ist nur eine niedliche kleine Version von Claptrap. Du gießt dein Popcorn in den Kopf des Roboters und dann voila, leckeres Popcorn.

Der Film Borderlands kommt am 9. August in die Kinos. Bisher waren die ersten Reaktionen nicht großartig, aber wir müssen sehen, ob diese Videospiel-Adaption die Erwartungen derjenigen erfüllen kann, die erst kürzlich veröffentlicht wurden.

