Borderlands: Dreharbeiten am Spielfilm sollen bald beginnen

You're watching Werben

Videospielfilme sind im Moment der letzte Schrei. Monster Hunter, Resident Evil und Uncharted sind nur einige Videospiele, die vor kurzem oder in Kürze auf die Leinwand kamen/kommen. Ein weiterer Videospielfilm, den die Fans mit Spannung erwarten dürften, ist der noch zu betitelnde Borderlands-Film von Lionsgate. Um das Projekt war es eine Weile lang sehr ruhig, doch nun deutet der Leiter des Produktionsstudios Mid-Atlantic Films, Adam Goodman, an, dass die Dreharbeiten bald in Ungarn beginnen sollen.

"Wir haben Platz für einen Lionsgate-Film eröffnet - Borderlands -, wir produzieren die dritte Staffel von Jack Ryan für Paramount TV und planen ein Marvel-Projekt, über das ich aus den üblichen Sicherheitsgründen nicht sprechen kann", erklärt Goodman in einem Artikel von Hollywood Reporter. Da die Dreharbeiten erst in nächster Zeit beginnen werden, dürfte der Film noch einen langen Weg vor sich haben. Trotzdem ist es gut zu lesen, dass sich die Zahnräder in Bewegung setzen.