Borderlands 4 zeigt Pandora im Krieg im neuen Trailer

Borderlands 4 hat gerade einen brandneuen Look bei den Game Awards 2024 bekommen, wobei Randy Pitchford höchstpersönlich uns das neueste Kapitel in der Geschichte von Pandora vorstellt.

Im filmischen Teil des Trailers sehen wir, wie typische Banditen gegen etwas antreten, das Viktors weiterentwickelten Menschen aus Arcane sehr ähnlich sieht. Außerdem lernen wir unsere neuen Protagonisten kennen und werfen einen Blick auf einige alte Favoriten aus dem vorherigen Spiel, wie den Fan-Favoriten Claptrap.

Wir haben kein festeres Veröffentlichungsdatum für Borderlands 4 bekommen, aber es wurde noch einmal bestätigt, dass 2025 das Jahr ist, in dem wir es sehen werden, also können wir hoffentlich mehr über die derzeit kryptische Geschichte und den Bösewicht erfahren. Schauen Sie sich den Trailer unten an: