Borderlands 4 wird mit kostenlosem Weihnachtsinhalt und einer neuen Quest verbessert

Wenn du das Gefühl hast, dass du kurz davor bist, Borderlands 4 zu beenden, hat Gearbox heute gute Nachrichten für dich. Nächstes Jahr werden sie mit der Veröffentlichung der versprochenen Erweiterungen beginnen, und deshalb veröffentlichen sie jetzt das Update Bounty Pack 1: Wie Rush den Söldnertag gerettet hat.

Neben einigen technischen Fehlerbehebungen (siehe den Link zur Patchliste unten) gibt es auch neue Inhalte, meist mit Weihnachtsthema, und eine neue Quest. Diese kostenlose Erweiterung betrifft nicht diejenigen, die die Deluxe-Editionen oder die Bounty Pack Bundle gekauft haben, stattdessen wird nächstes Jahr ein fünftes Paket hinzugefügt, sodass man bekommt, wofür man bezahlt hat.

Sieh dir unten den Trailer an, und die vollständige Patch-Liste findest du, indem du hier klickst.