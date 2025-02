Borderlands 4 "wird Milliarden von Waffen und Zubehör enthalten, die die Spieler erwerben können"

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wann Borderlands 4 veröffentlicht wird, abgesehen davon, dass es auf dem Weg ist und dieses Jahr veröffentlicht wird. Wenn es eine Sache gibt, für die die Serie bekannt ist, neben schwarzem Humor und Cel-Shading-Grafiken, dann sind es viele Waffen.

Die Serie hatte zuvor Milliarden von Waffen zu bieten, und anscheinend hat Gearbox beschlossen, dies weiterzuentwickeln. In einem GamesRadar-Interview mit dem leitenden Projektproduzenten des Spiels, Anthony Nicholson, erklärt er, dass der vierte Teil "Milliarden von Waffen und Zubehör enthalten wird, die die Spieler erwerben können".

Es scheint jedoch, dass die selteneren Waffen des Abenteuers dieses Mal etwas aufregender sein könnten, und er erklärte auch, dass das Team "aufregende Momente schaffen möchte, in denen eine seltene Waffe, ein Gegenstand oder etwas völlig Unerwartetes droppt". Was das genau bedeutet, darüber können wir nur spekulieren, aber hoffentlich werden wir in naher Zukunft mehr über Borderlands 4 hören, vielleicht sogar auf dem Sony-Event, das für nächste Woche geplant ist?