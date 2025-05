Borderlands 4 wird keine Minikarte haben

HQ

Borderlands 4 versucht bereits, einige Änderungen an der Formel vorzunehmen, die wir aus früheren Spielen kennen. Dieses Mal gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Welt um uns herum zu durchqueren, und wir verlassen Pandora endlich vollständig und begeben uns auf einen neuen Planeten.

Wir müssen uns jedoch auf unseren eigenen Verstand verlassen, um diese Welt zu erkunden, da Borderlands 4 die Minikarte abschafft, die in früheren Spielen zu sehen war. Randy Pitchford bestätigte dies auf der PAX East (via PCGamer), wo er sagte, dass eine lokale Karte keine gute Idee für dieses Spiel sei.

"Wir haben eine große, verdammte Welt erschaffen" sagte Pitchford. "Und viele der Dinge, die Sie tun, können im lokalen Weltraum sein, aber viele der Dinge, die Sie tun oder tun möchten, sind da draußen [in der größeren Welt], und eine lokale Weltraumkarte ist kein guter Weg, um sich zurechtzufinden, wenn Sie über Ziele und Möglichkeiten nachdenken – mehrere gleichzeitig, die kilometerweit entfernt sein können – und ein Kompass hilft uns wirklich dabei."

"Wir wollen, dass ihr das Spiel spielt und nicht die Karte." sagte Pitchford. "Also haben wir uns verpflichtet, und wir haben all diese Investitionen in dieses Kompasssystem gesteckt, und Sie haben immer noch die große Karte. Es ist nur einen Klick entfernt. Und wir haben mehr coole Sachen reingepackt als je zuvor."

Obwohl du keine Minikarte hast, gibt es Möglichkeiten für dich, zu erkennen, wohin du gehst. Ein Kompass wird, wie bereits erwähnt, neben der größeren Weltkarte verfügbar sein. Außerdem können Sie mit einem neuen GPS sehen, welchen Pfaden Sie folgen müssen, um Ihr Ziel auf der Weltkarte zu erreichen.

Borderlands 4 erscheint am 12. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S.